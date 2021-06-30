Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Temmuz'da kaldırılacak yasaklar ve yapılacak düzenlemeler hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Koca, milyonlarca vatandaşın ortadan kaldırılmasını beklediği soru işaretlerini de giderdi.

1 Temmuz'da Kaldırılacak Yasaklar Neler?

Gazetecilerin Türkiye genelinde uygulanan koronavirüs tedbirlerine ilişkin sorularına açıklık getiren Bakan Koca, vatandaşların en çok merak ettiği soruları yanıtladı. Bakan Koca'nın açıklamasına göre 1 Temmuz itibarıyla aşağıda yer alan yasaklar kaldırılıyor.

Spor müsabakalarına getirilen seyirci kısıtlaması kaldırılıyor. Spor müsabakaları artık seyircili oynanacak. Bakan Koca, spor müsabakalarında belirli bir seyirci sayısının olacağını, bazı tedbirler kapsamında müsabakaların yeniden seyircili olarak yapılacağını söyledi.

Müzik kısıtlamaları kaldırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müzik kısıtlamasının 00.00'a ertelenmesine ilişkin açıklamasını hatırlatan gazeteciler, söz konusu yasakla ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını sordu. Bakan Koca ise bütün kısıtlamaların kaldırmak istendiğini, kaldırılmak istenen kısıtlamaların içerisinde bunun da yer aldığını belirtti.

1 Temmuz'da Yapılacak Düzenlemeler

BioNTech aşısının ikinci dozunu alma süresinin 4 haftaya çekilmesi Bilim Kurulu'nun gündeminde olacak. BioNTech aşısının ikinci dozuna ilişkin sürenin 6-8 hafta arasında değiştiğini ancak son zamanlarda bunun 4 haftaya çekilmesinin gündemde olduğunu belirten gazeteciler, Bakan Koca'ya söz konusu aşının ikinci dozunu alma süresinin değişip değişmeyeceğini sordu. Bakan Koca ise bunun Bilim Kurulu'nun gündeminde olacağını söyledi.

Koronavirüse yakalandıktan sonra ne zaman aşı olunabileceğine ilişkin süre de BioNTech aşısının ikinci dozunu almak için beklenmesi gereken süre ile benzer şekilde Bilim Kurulu'nun gündeminde olacak.

Turistlere yönelik ek tedbirler geliyor. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere bazı ülkelerle sınırlı olarak yeni yasakların konduğunu belirten Bakan Koca, delta varyantının yoğun görüldüğü Bangladeş, Hindistan, Brezilya, Sri Lanka, Nepal gibi ülkelerden gelen kişilere zorunlu karantina uygulanacağını açıkladı. Bakan Koca'ya göre sayılan ülkelerin haricinde Pakistan ve Afganistan gibi ülkelerden gelenlere de zorunlu karantina uygulanması da söz konusu.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasına göre BioNTech aşısının ikinci dozunu almak için gerekli bekleme süresinin 4 hafta çekilip çekilmeyeceği ve koronavirüse yakalandıktan sonra aşı olmak için gerekli bekleme süresinin kısaltılıp kısaltılmayacağı bugün yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısında açıklığa kavuşacak.