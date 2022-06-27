İnanılmaz Ama Gerçek: 10 Ay Boyunca Nehirde Kalan iPhone Tekrar Çalıştı

Apple, en yeni iPhone'larının 6 metreye kadar suda 30 dakikaya kadar dayanacak şekilde üretildiğini söylüyor. Peki Owain Davies'in, kendi iPhone'unun 10 ay boyunca bir nehirde su altında kaldıktan sonra hâlâ çalıştığını keşfettiğindeki şaşkınlığını bir hayal edin. Pek mümkün görünmüyor olabilir ama böyle bir durum gerçekten yaşandı.

Belki de daha da dikkat çekici olanı, geçen yaz Gloucestershire, İngiltere'de bir kano gezisinde kaybettikten sonra telefonunu bir daha görme umudunu yitirmiş olan Owain Davies'e bu telefonunun bulunup geri verilmesi olabilir.

Miguel Pacheco, ailesiyle birlikte tekne gezintisi yaparken su altında Davies'in iPhone'unu buldu. Bu olağanüstü hikâyeyi BBC ile paylaşan Pacheco, telefonun kötü durumda göründüğünü ve bu yüzden asla açılmayacağını düşündüğünü söyledi ancak üzerinde sahibi için önemli bir şeyler olabileceğini düşünerek telefonu eve götürdü, kuruttu ve şarja taktı.

Şaşırtıcı olsa da telefon çalıştı. iPhone'un ekran koruyucusu, cihazın suya düştüğü gün olan 13 Ağustos tarihini gösteriyordu. Ayrıca genç bir çiftin fotoğrafı da ekrandaydı. Pacheco, ekran görüntüsünü sosyal medyada yayınladı ve binlerce paylaşımın ardından sahibinin kimliği nihayet bulunabildi.

Owain Davies Telefonunu Nasıl Kaybettiğini Açıkladı

Telefonuna tekrar kavuşan Davies, kanosunda ayağa kalkmaya çalışırken suya düşürerek telefonunu kaybettiğini belirtti. BBC'ye verdiği demeçte, "Telefon arka cebimdeydi ve suya girer girmez telefonun düşmüş olduğunu fark ettim." dedi.

Altı yıl önceki benzer şekilde dikkate değer bir hikâyede bir adamın iPhone 4'ü buzlu bir gölde 18 ay boyunca kalmış ve bir şekilde tekrar çalışmıştı.

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