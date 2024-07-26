Seslendirme Sanatçılarının Grevi Sürüyor: GTA 6 Etkilenecek mi?

Video oyunu seslendirme sanatçılarının geçtiğimiz günlerde başlayan grevi birçok oyunu etkileyecek ancak herkesin merak ettiği husus GTA 6'yı etkileyip etkilemeyeceği yönünde. Kotaku'ya yapılan açıklamada GTA 6'nın bu grevden etkilenmediği doğrulandı.

Yayıncı ekibin sözcüsü "GTA 6'nın grevden etkilenmeyeceğini teyit edebilirim." dedi. SAG-AFTRA'nın yaptığı açıklamaya göre Eylül 2023'ten önce geliştirilmekte olan oyunlar grev kararından etkilenmeyecek.

GTA 6 Grevden Etkilenmeyecek Ancak Büyük Şirketler Tetikte

Dragon Age: The Veilguard ve Call of Duty: Black Ops 6 gibi büyük oyunların da grevden etkilenmesi beklenmiyor. Ubisoft yapımları, Assassin's Creed Shadows ve Star Wars Outlaws'ın da etkilenmeyeceği düşünülüyor.

Canlı servis oyunları için farklı durumlar mevcut. SAG-AFTRA, canlı servis oyunları için ayrı bir bildirimde bulunduklarını ve grev kararını bu oyunları da kapsayacak şekilde genişletebileceklerini belirtti.

SAG-AFTRA, üyelerinin yeni sözleşmeler imzalamamalarını öneriyor. Sendika, Activision, EA, Insomniac Games ve Take-Two Productions gibi 10 şirkete karşı grev başlattı. Grevin yapay zekânın ses ve benzerlik kopyalaması üzerindeki endişeler nedeniyle alındığı belirtildi.

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