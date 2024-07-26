TikTok'tan Shazam'a Rakip Özellik: Şarkı Aramak Artık Çok Daha Kolay!

TikTok, yeni "Şarkı Arama" özelliği ile kullanıcıların şarkıları söyleyerek, mırıldanarak veya çalarak bulmalarını sağlıyor. YouTube Music ve Shazam'ın şarkı tanıma araçlarına rakip olacak olan TikTok'un bu yeni özelliği adından söz ettirecek gibi görünüyor.

TikTok, özelliğin şu anda belirli bölgelerdeki bazı kullanıcılar için kullanılabilir olduğunu ve testlerin başarıyla tamamlandığı takdirde tüm kullanıcıların kullanımına açılacağını belirtti.

TikTok'un Şarkı Arama Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Yeni şarkı arama özelliği, TikTok'ta trend olan şarkıların bulunmasını da kolaylaştırıyor. YouTube Music'in benzer şarkı algılama aracından farklı olarak TikTok'un özelliği şarkıları sadece tanımlamakla kalmıyor, aynı zamanda bu şarkıları kullanan videoları da gösteriyor.

TikTok, aracın sadece şarkıları tanımlamak için tasarlandığını, bu nedenle TikTok'a özgü sesleri değil, genel şarkıları bulmaya odaklandığını söyledi. Buna rağmen testlerde bazı popüler TikTok seslerinin de bulunabildiği görüldü.

TikTok'un yeni şarkı arama özelliğine arama çubuğundaki mikrofon simgesine tıklayarak ve "Şarkı Arama"yı seçerek ulaşılabiliyor. TikTok, kullanıcıların bu yeni özellikle platformda daha fazla şarkı keşfetmelerini ve kullanmalarını hedefliyor.

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