Merakla Beklenen Bioshock Filminden Yeni Gelişmeler: Proje Ne Durumda?

Netflix'in uzun zamandır beklenen Bioshock filmi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Variety'nin haberine göre film hâlâ yapım aşamasında ancak bütçesi düşürülmüş durumda.

Açıklama The Lego Movie'nin yapımcılarından Roy Lee tarafından San Diego Comic-Con'da yapıldı. Lee, panelde bütçenin düşürüldüğünü ve filmin "daha kişisel" bir yapıya kavuşması için yeniden yapılandırıldığını belirtti.

Ayrıca yönetmen Francis Lawrence projedeki görevine devam edecek. Lawrence, daha önce Açlık Oyunları serisi, I Am Legend ve Constantine gibi filmleri yönetmişti.

Netflix, Bioshock Filminin Bütçesini Düşürdü

Bioshock filmi ilk olarak 2022'de duyurulmuştu ancak sonraki süreçte Netflix'te yönetim değişiklikleri yaşandı. Lee, Comic-Con'da "Yeni yönetim bütçeleri düşürdü. Bu yüzden daha küçük çaplı bir versiyon üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Bioshock'un kişisel hikaye anlatımı ve fantastik ortamı sayesinde film daha düşük bütçeyle bile etkileyici olabilir ancak bütçedeki kesintilerin ne kadar büyük olduğu ve filmin bu durumdan nasıl etkileneceği henüz belli değil.

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