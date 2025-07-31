100 Milyon Dolarlık F-35C Düştü: Eğitim Uçuşu Felakete Dönüştü

Amerika Birleşik Devletleri'nin gözbebeği F-35 yıla damgasını vurmaya devam ediyor. Bugün akşamüstü saatlerinde yere çakılan F-35C yanarak kül oldu. Uçağı kullanan pilot ise son anda kurtuldu. Peki F-35C kazası sebepleri nelerdi? İşte konuyla ilgili detaylar...

ABD Donanması’na Ait F-35C Savaş Uçağı Düştü: Pilot Sağ Kurtuldu!

ABD Donanması’na ait bir F-35C savaş uçağı Kaliforniya’nın merkezindeki Lemoore Donanma Hava Üssü yakınlarında düştü. Pilot fırlatma koltuğu ile uçaktan ayrılarak kazadan sağ olarak kurtulurken olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Kazaya ilişkin ilk açıklamalar ABD Donanması ve Fresno County Şerif Ofisi tarafından yapıldı.

Yerel acil müdahale ekiplerinin hızla olay yerine ulaştığı pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Donanma yetkilileri düşen uçağın “Rough Raiders” olarak bilinen VF-125 Taarruz Filosu’na ait olduğunu ve eğitim amaçlı bir görevde olduğunu açıkladı. Bu filo uçak gemilerinde görev alacak pilotların eğitiminden sorumlu.

ABD Donanmasına Ait F-35C Uçağı Düştü



Yerel saatle 16:30 civarında, ABD Donanmasına ait bir F-35 savaş uçağı, Çarşamba günü California’nın orta kesiminde, Lemoore Donanma Hava Üssü yakınlarında düştü.https://t.co/LNsRRfi6ns pic.twitter.com/6Wk4GeY9jY — PressTV Türkçe (@presstvturk) July 31, 2025

Kaza yapan uçak F-35 Lightning II serisinin uçak gemilerine iniş-kalkış yapabilen versiyonu olan F-35C modeli. ABD'nin beşinci nesil savaş uçağı ailesinin bu versiyonu deniz kuvvetleri için özel olarak tasarlanmış durumda. Diğer modellerden F-35A hava kuvvetlerine F-35B ise kısa kalkış ve dikey iniş kabiliyetiyle deniz piyadelerine hizmet veriyor.

F-35C'nin tahmini birim maliyeti yaklaşık 100 milyon dolar seviyesinde. Bu kazayla birlikte 2025 yılı içinde F-35 serisine ait ikinci büyük kaza kayıtlara geçti. Ocak ayında Alaska’daki Eielson Hava Üssü’nde yaşanan bir kazada da F-35A modeli düşmüş ve pilot yine sağ kurtarılmıştı.

Konuyla ilgili olarak yaşanan kazaların bilirkişi raporları hazırlanmaya devam ediyor. Yaşanan kazalarda pilotların sağ kurtulması büyük bir şans. Ancak bu durum yaşanacak olan kazalardan da pilotların sağ kurtulabilecekleri garantisini vermez. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...