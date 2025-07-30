Her Gün Bir Benzinlik Kapanıyor: Elektrikli Dönüşüm Hız Kazandı

İçten yanmalı motorlu araçlar kullanıcılar için büyük bir güven ve konfor kaynağıydı. Zira istediğiniz her yerde yakıt ikmali yapabilmeniz devamında menzil sorunları gibi problemler ile boğuşmamak pek çok kişiyi benzinli veya dizel otomobillere sevk ediyordu. Ancak elektrikli dönüşüm beklenenden çok daha hızlı yaşanıyor. Neredeyse bir günde onlarca benzin istasyonu ya kapanıyor ya da şarj noktasına dönüşüyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

İçten Yanmalı Motorlara Veda: Servisler Kapanıyor, Yakıt İstasyonları Terk Ediliyor

Yıllardır içten yanmalı motorlara sahip araçlar kullanıcılar için güvenli bir konfor alanı oluşturuyordu. Yakıt istasyonlarının her köşe başında yer alması, düşük bakım maliyetleri ve hızlı tamir hizmetleri bu sistemin temel avantajlarıydı. Ancak bu devir kapanıyor. Elektrikli araçların (EV) yaygınlaşmasıyla birlikte otomotiv sektörü kökten bir dönüşüm geçiriyor.

Benzin istasyonları kapanıyor, servisler müşteri kaybediyor ve geleneksel sistemler hızla işlevsiz hale geliyor. Teknolojik dönüşüm yalnızca araçları değil bütün ekonomik yapıyı değiştiriyor. Elektrikli araçların yükselişi S-eğrisiyle tanımlanan yayılım modeli kapsamında hızla büyüme aşamasına geçti. Bu durum sadece tüketici tercihlerinin değişmesiyle açıklanamaz; aynı zamanda altyapıdan iş gücüne kadar geniş kapsamlı bir etkiden söz ediyoruz.

Avrupa Birliği 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 55 azaltmayı hedeflerken; Paris, Berlin ve Amsterdam gibi büyük şehirlerde düşük emisyon bölgeleri giderek genişliyor. Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde ise halka açık şarj noktalarının sayısı her yıl yüzde 35 oranında artıyor. Şarj istasyonlarının yaygınlaşmasıyla birlikte elektrikli araçlar daha ulaşılabilir hale geliyor.

İçten yanmalı motorların sunduğu en büyük avantajlardan biri olan düşük maliyetli bakım da artık geçerliliğini yitiriyor. Egzoz, motor yağı ve klasik fren sistemlerine olan ihtiyaç azalıyor. Elektrikli araçlarda yağ değişimi tamamen ortadan kalkarken rejeneratif fren sistemleri sayesinde fren balatalarının ömrü uzuyor. Bu da küçük atölyelerin müşteri trafiğini ciddi şekilde azaltıyor.

Norveç gibi ülkelerde 2018’den itibaren elektrikli araç satışları yüzde 50 seviyelerine ulaştı. Bu süreçte içten yanmalı araçların ikinci el değerlerinde dramatik düşüşler gözlemlendi. Sigorta primleri arttı, hurda teşvikleri hız kazandı. Shell gibi dev şirketler benzin satışlarını kısıp şarj altyapısına yatırım yapmaya başladı. Türkiye'de ise 2024 yılı itibarıyla trafiğe kayıtlı yaklaşık 31 milyon araç bulunuyor.

Bunların sadece 270 bini elektrikli. Ancak bu tablo hızla değişiyor. Yerli girişimler, vergi teşvikleri ve yeni projeler sayesinde elektrikli araç satışları artışta. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...