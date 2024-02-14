100 Starlink Uydusu Yörüngeden İndirilecek: Peki Neden?

SpaceX bugün yaptığı bir açıklamayla 100 kadar Starlink uydusunu ileride problemlere yol açabilecek bir kusurun tespit edilmesi nedeniyle yörüngeden indirileceğini açıkladı.

Duyuruda Starlink ekibinin birinci nesil iletişim uydularının bu alt kümesinde "arıza olasılığını artırabilecek" ortak bir sorun tespit ettiği belirtiliyor.

17 Starlink uydusu "şu anda manevra kabiliyetine sahip değil" ancak SpaceX bunun yörüngeden çıkarılan 100 uyduyla aynı sorundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını söylemedi.

100 Starlink Uydusu Nasıl İndirilecek?

Uydular doğrudan yok edilmeyecek ve Dünya'ya indirilmeleri sağlanacak. İnişler "önümüzdeki haftalarda ve aylarda" gerçekleştirilecek ancak bu uydular büyük hareketler yapma kapasitesine sahip değiller, bu yüzden normalden çok daha farklı bir prosedür izlenecek.

Yörüngeden çıkarma süreci de esasında yaklaşık altı ay sürecek ve bu süre zarfında "yüksek riskli çarpışmalar için manevra sorumluluğu alacaklar", yani indirilecek olan uyduların diğer uydularla yolları kesişirse acil durum manevraları gerçekleştirilecek.

İndirilecek olan 100 Starlink uydusu bu süreçte hep birlikte değil, teker teker indirilecekler, bu yüzden gökyüzünü izleyerek bu süreci takip etmek mümkün olmayacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.