Nostalji ve Teknolojinin Birleşimi: 100. Yıla Özel Elektrikli Otomobil Tanıtıldı!

Cumhuriyet'in 100. yılına özel olan otomobil, Topkapılı Cambaz Mehmet ve benzeri isimsiz kahramanlara saygı duruşu niteliğinde geliştirildi. TTAF Grup çatısı altındaki Dogon Dizayn ekibi, uzun yılların deneyimini ve uzmanlık alanlarını birleştirerek TYRA adını verdikleri yerli elektrikli klasik otomobili hayata geçirdi.

Dogon Dizayn Baş Teknoloji Sorumlusu Taner Bahar, projenin Topkapılı Cambaz Mehmet gibi önemli figürlerin emeklerine ithaf edildiğini belirterek, bu isimsiz kahramanların anısını canlı tutmayı amaçladıklarını dile getirdi.

TYRA, L7 kategorisinde yer alan ve 2 kişilik ağır motosiklet tarzında bir ulaşım aracı olarak tasarlandı. Tamamıyla elektrikli olan bu araç, seri üretime geçme hedefiyle yola çıktı. Aracın adı TYRA, 'çılgın at', 'yarışan at' anlamlarına gelmektedir.

Yeni Modeller Yolda

Bahar, projenin temelini atan ekibin emeklilerden oluştuğunu ve bu ekip sayesinde 25 yıllık otomotiv sektörü deneyiminin TYRA'ya aktarıldığını ifade etti. Kendi deyimiyle, bu proje Türkiye için yüzde 100 elektrikli ve anlam dolu bir tasarımı temsil ediyor.

Prototip aşamasındaki araçlarına test plakası alındığını ve akreditasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Bahar, hedeflerinin 2024 yılında araçlarını akredite ettirmek olduğunu açıkladı.

TYRA'nın yerli üretim ve milli gurur niteliğinde olmasının, ilgiyi artırdığını dile getiren Bahar, araçlarının nostaljik bir görünümle modern teknolojiyi birleştirdiğini vurguladı. Araçlarının adının TYRA olduğunu açıklayan Bahar, bu isimle güçlü bir mesaj vermek istediklerini söyledi.

Ayrıca, TYRA ailesinin farklı modelleri üzerinde çalışmaların devam ettiğini ve bu modellerin de farklı isimlerle piyasaya sürüleceğini belirtti.

TYRA'nın arkadan tahrik motorlu ve bağımsız süspansiyonlu olduğunu, ayrıca önden çekişli bir modelin de gelişim aşamasında olduğunu açıklayan Bahar, araçlarının sürüş deneyiminin oldukça keyifli olduğunu ve yol tutuşunun mükemmel olduğunu ifade etti.

Projedeki en büyük hedeflerinden birinin, bu birikimi gelecek nesillere aktararak farklı bir vizyon kazandırmak olduğunu ekledi.

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