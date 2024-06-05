108MP Kameralı Redmi 13 Ortaya Çıktı: Diğer Özellikleri Neler?

Xiaomi'nin en popüler serilerinden Redmi serisinin yeni modeli Redmi 13 resmî olarak ortaya çıktı. Birkaç gün önce Portekiz'deki bir mağaza, Xiaomi henüz dünyaya tanıtmamış olsa da telefonu satmaya başladı.

Redmi 13'ü en dikkat çekici kılan özelliği elbette 108MP ana kameraya sahip olması çünkü Redmi serisinde bu bir ilk. Samsung ISOCELL HM6'ya dayanan bu kamera, 9'u 1 arada piksel gruplama özelliğine sahip 1/1,67 inçlik bir sensör ve aynı zamanda 3x sensör içi yakınlaştırma sağlıyor. Ayrıca selfie kamerası da geçen yılki Redmi 12'nin 8MP kamerasının aksine 13MP'e yükseltildi.

Redmi 13 Neler Sunacak?

Bir diğer önemli değişiklik ise artık 33W ile yapılabilen pil şarjında. Serinin bir önceki modeli Redmi 12'de şarj hızı yalnızca 18W ile sınırlıydı. Pil kapasitesi ise 5.030 mAh ile temelde aynı ve 62 dakikada %100'e kadar şarj edilebiliyor.

Redmi 13'ün diğer özelliklerine bakacak olursak FHD+ çözünürlüğe sahip geniş bir 6,79 inç LCD ekran ile gelecek olan telefon Redmi 12 gibi 90Hz yenileme hızına sahip. Ekran Gorilla Glass ile korunuyor ancak Xiaomi hangi versiyon olduğunu belirtmiş değil.

Redmi 13 işlemci tarafında Redmi 12'deki Helio G88'e kıyasla Helio G91'den gücünü alıyor. Telefon 6/128GB, 8/128GB ve 8/256GB olmak üzere üç farklı konfigürasyon seçeneği ile geliyor.

Önceki Redmi modellerinde olduğu gibi bu modelin de ülkemizde satışa çıkacağını söyleyebiliriz ancak ne zaman olacağı şimdilik belirsiz.

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