ABD, 11 Eylül Saldırılarının Gizli Belgelerini İlk Defa Paylaşıyor

11 Eylül saldırılarının gizli belgeleri FBI tarafından ilk defa kamuya açıklanacak. Hareket, Joe Biden'ın 11 Eylül anma etkinliklerine katılımına karşı birçok akraba, hayatta kalan ve ilk müdahalecinin belgeler gizli kalmasına karşı çıkmasından sonra geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, FBI tarafından saklanan 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili belgelerin gizliliğini kaldırmayı içeren bir yürütme emri imzaladı.

11 Eylül terör saldırılarının 20. yıl dönümüne bir haftadan biraz daha uzun süre kala gelen emir, hükümet ile kurbanların aileleri arasında saldırılarla ilgili hangi gizli bilgilerin kamuoyuna açıklanabileceği konusunda yıllardır süren mücadelede önemli bir hareket olarak görülüyor.

Kurban aileler uzun süredir Suudi hükümetini ima etme umuduyla bu bilgiyi arıyorlardı ve birçoğu, belgelerin gizli kalması durumunda Biden'ın 11 Eylül anma etkinliklerine katılımına karşı çıkıyordu. Fakat geçtiğimiz Cuma günü konuşan Başkan Biden, yönetiminin "bu topluluğun üyeleriyle saygılı bir şekilde ilişki kurmaya devam edeceğine" dair söz verdi. ABD'nin yürütme emri şöyle diyor:

"Söz konusu önemli olaylar yirmi yıl veya daha uzun süre önce meydana geldi ve bunlar Amerikan tarihinde ve pek çok Amerikalı'nın hayatında yankılanmaya devam eden trajik bir anla ilgilidir. Bu nedenle Birleşik Devletler Hükümeti'nin, yalnızca dar bir şekilde uyarlanmış ve gerekli olduğunda sınıflandırmaya dayanarak şeffaflığı en üst düzeye çıkarmasını sağlamak çok önemlidir.

11 Eylül saldırılarının gizli belgeleri açığa çıkıyor

ABD Adalet Bakanlığı ve diğer yürütme organı kurumları incelemeye başlamaya yönlendirldi ve gizliliği kaldırılan tüm bilgilerin önümüzdeki altı ay içinde açıklanması gerektiği beyan edildi.

Son yirmi yılda, 11 Eylül Komisyonu da dahil olmak üzere kamuoyuna açıklanan bilgiler, çok sayıda Suudi karışıklığını detaylandırdı, ancak hükümetin suç ortaklığını kanıtlamadı. New York'taki federal mahkemede uzun süredir devam eden bir dava, Suudi hükümetini sorumlu tutmayı amaçlıyor ve Suudi yetkililerin saldırılardan önce hava korsanlarından bazılarına önemli destek sağladığını iddia ediyor.

Korsanlardan 15'i Suudi'ydi ve saldırıların arkasında El Kaide ağı bulunan Usame bin Ladin de vardı. Suudi hükümeti ise yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan saldırılarla bağlantısı olduğunu reddetti.

Geçen ay Adalet Bakanlığı, FBI'ın bazı 9/11 korsanlarını ve potansiyel ortak komplocuları inceleyen bir soruşturmayı tamamladığını ve daha fazla bilgi sağlamak için çalıştığını açıkladı.