Şaşırtıcı Bir Yetenek: 13 Yaşındaki Çocuk Tetris'te Rekor Kırarak Tarihe Geçti!

13 yaşındaki Willis Gibson, 1984 yılında Sovyet mühendisi Alexey Pajitnov tarafından yaratılan Tetris'in efsanevi zorluğunu aşarak tarihi bir başarıya imza attı. Oyunun 157. seviyesine ulaşan genç yetenek, bu oyunun yaratıldığı günden bu yana kimsenin başaramadığı bir rekora imza attı.

Oklahoma eyaletinden gelen Gibson, 42 dakikalık bir video ile bu olağanüstü başarısını dünya ile paylaştı. Gibson'ın bu videosu, oyun severler arasında büyük bir ilgi odağı oldu.

Oyunun 38. dakikasında 157. seviyeye ulaşan Gibson, bu noktada oyunun kodlamasının sınırlarına takılarak oyunun devamını oynayamaz hale geldi. Genç yetenek, bu anı videoya kaydederek duygularını "Parmaklarımı, ellerimi hissedemiyorum, galiba bayılacağım." diyerek ifade etti.

Tetris Rekoru Kırıldı, 13 Yaşındaki Oyuncu Tarihe Geçti!

2021 yılından beri "Blue Scuti" takma adıyla Tetris oynayan Gibson, verdiği bir röportajda bu başarının kendisini "son derece heyecanlandırdığını" belirtti. Oyunun sadece basit bir yapısının olmasına rağmen ustalaşmanın zorluğuna vurgu yapan genç oyuncu, bu zorluğun kendisinin hoşuna gittiğini ifade etti.

Tetris, ilk çıktığı dönemden bu yana artan blokların hızı nedeniyle 29. seviyenin insan yeteneklerinin sınırlarını zorlayacağı bir oyun olarak biliniyordu. Ancak Willis Gibson'ın elde ettiği efsanevi başarı, Tetris tarihinde unutulmaz bir anı oluşturdu.