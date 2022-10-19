Apple'ın 14 ve 16 inç MacBook Pro Modelleri Gelecek Ay Geliyor

Apple kısa süre önce yeni bir Apple TV 4K ile birlikte en yeni iPad ve iPad Pro modellerini tanıttı. Şimdi yenilenecek bir sonraki ürün serisi, merakla beklenen 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri olacak.

Yeni Apple MacBook Pro modellerinin bu ay, yani Ekim ayında resmileşmesi bekleniyordu ancak Bloomberg'den Mark Gurman'ın yeni bir raporu, lansmanın gelecek aya ertelendiğini gösteriyor.

Rapora göre MacBook Pro'nun yeni 14 inç ve 16 inçlik modelleri Kasım ayında piyasaya sürülecek ancak kesin bir lansman tarihi henüz bilinmiyor. Şirket ayrıca 2019 ve 2020 yıllarında yeni MacBook modellerini Kasım ayında piyasaya sürmüştü.

Yeni MacBook Pro'lar M2 Pro ve M2 Max İşlemciden Gücünü Alacak

Daha önce Apple'ın yeni MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarını bu yılın sonbaharında piyasaya sürmeyi planladığı ancak tedarik zinciri sorunları nedeniyle lansmanın ertelenebileceği bildirilmişti.

Yaklaşan dizüstü bilgisayar modelleri, Cupertino merkezli teknoloji devi tarafından henüz resmî olarak açıklanmayan Apple Silicon'un M2 Pro ve M2 Max işlemcilerinden güç alacak. Yaklaşan M2 Pro ve M2 Max işlemcilerinin 3nm işlemi kullanılarak üretileceğine dair söylentiler vardı ancak son raporlar şirketin yeni işlemciler için 5nm sürecine bağlı kalacağını gösteriyor.

Raporlara inanılacak olursa şirketin M1 Pro ve M1 Max işlemcilerinin N5 sürecinden TSMC tarafından daha yeni N5P sürecine geçmesi bekleniyor. Şu an itibariyle MacBook'un yaklaşmakta olan Pro modelleri hakkında çok fazla bilgi yok ancak tasarım açısından büyük bir değişiklik olmayacağı ve daha iyi performans için çoğunlukla dâhili yükseltmeler göreceğimiz tahmin ediliyor.