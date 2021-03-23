Geçen Haftanın En Çok İzlenen Twitch Yayıncıları: 2. Bir Türk Yayıncı

Geçen hafta en çok izlenen Twitch yayıncıları listesi netlik kazandı. Geride bıraktığımız hafta "PqueeN" olarak bilinen bir Türk yayıncı, izlenme sayısı bakımından Twitch'te en çok izleyicisi olan kanallar içerisinde ikinci sırada yer aldı.

Geçen Hafta En Çok İzlenen Twitch Yayınları Listesi

Geçtiğimiz günlerde PqueeN (Pelin Baynazoğlu) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile canlı yayın yapmış ve gerçekleştirilen bu yayın sırasında büyük bir rekorun altına imza atılmıştı. Yayın anlık izlenme sayısı olarak 357 bini geçmişti.

Genç internet kullanıcılarının son zamanlardaki en gözde uygulamalarından biri olan Twitch'te geçtiğimiz hafta en çok hangi yayıncılar izlendi? O listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz:

QuackityHQ: Twitch'te çoğunlukla oyun yayınları yapan QuackityHQ listenin ilk sırasında yer aldı. Yayıncının en yüksek izleyici sayısı 358.241 oldu. PqueeN: Türkiye'de olduğu gibi dünya genelinde de büyük bir rekorun altına imza atan Türk yayıncının maksimum izleyici sayısı 357.252'ye ulaştı. GeorgeNotFound: En yüksek 307.439 izleyici sayısını gören GeorgeNotFound, listenin üçüncü sırasında yer aldı. Karljacobs: 263.353 izleyici sayısı ile listenin dördüncü sırasına yerleşti. Domingo: 197.747 ile Karljacobs'u takip eden Domingo, listede beşinci oldu. BadBoyHalo: 187.142 ile Domingo'yu takip ederek altıncı oldu. AustinShow: 186.197 izleyici sayısına ulaşan AustinShow, BadBoyHalo'dan sonra gelerek listenin yedinci sırasında yerini aldı. RanbooLive: 176.521 izleyici sayısına ulaşarak listenin sekizinci sırasında yer aldı. RocketLeague: 162.700 izleyici sayısı ile dokuzuncu oldu. csgomc_ru: 150.252 izleyici ile onuncu oldu. Shroud: Listenin 11. sırasında 148.610 izleyici ile "shroud" yer aldı. Trymacs: 148.167 izleyici sayısı ile Shroud'dan sonra en çok izlenen kanal olarak 12. sıraya yerleşti. Gaules: 143.183 izleyici sayısı ile 13. sırasında yer alan Gaules, Trymacs'ten sonra geçen hafta en çok izlenen Twitch kanalı oldu. nba_topshot: 132.098 izleyici sayısıyla 14. sıraya yerleşen nba_topshot, Gaules'in hemen ardından gelen bir isim oldu. LCK_Korea: 130.800 izleyici sayısı ile listenin 15. sırasında yer aldı.

Listenin tamamını Streamscharts'taki Twitch sayfasından görüntüleyebilirsiniz.