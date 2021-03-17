Pqueen ve Mansur Yavaş Twitch Türkiye Rekoru Kırdı

Pqueen ve Mansur Yavaş Twitch Türkiye rekoru kırdılar. Pqueen takma adıyla bilinen Pelin Baynazoğlu ve Mansur Yavaş, bugün Twitch paltformu üzerinde canlı yayın gerçekleştirdiler. Anlık olarak 362 bin kişinin takip ettiği yayın, Twitch Türkiye tarihine geçti.

Twitch, çeşitli konular üzerinde canlı yayınlar yapabildiğiniz bir platform. Özellikle gençler arasında oldukça popüler olan Twitch, genellikle video oyunları üzerine canlı yayınların yapıldığı bir mecra olarak biliniyordu. Son yıllarda gelişen ve gerçek hayata dair konuları da bünyesine dahil etmeye başlayan Twitch üzerinde, birkaç dakika önce rekor kırıldı.

Pelin "Pqueen" Baynazoğlu'nun aylar önce yaptığı teklifi kabul eden Mansur Yavaş, 17 Mart 20.00 itibarıyla Pqueen'in kanalında buluştular. Pqueen ile Kimdir ismi verilen programda, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Mansur Yavaş’ın Twitch yayınını 345 binden fazla kişi izledi ve rekor kırıldı.@mansuryavas06 pic.twitter.com/5OTOUeQCPx — Tamindir.com (@Tamindir) March 17, 2021

Pqueen ve Mansur Yavaş Twitch Türkiye Rekoru

20.00 civarında başlayan yayın, daha ilk dakikalarında Twitch Türkiye'nin anlık izlenme rekorunu egale etmeyi başardı. Daha önce rekor, Unlost takma isimli Twitch yayıncısına aitti: Unlost'un Mayıs 2020'de yaptığı bir canlı yayın, anlık olarak 130 bin kişi tarafından takip edilmişti.

Bugün ise Mansur Yavaş yayını ile Pqueen, kırılması güç bir rekora imza attı. Anlık olarak 362,556 kişi tarafından takip edilen Mansur Yavaş yayını, rekoru fezaya çıkardı.

Hatırlatmakta fayda var: 362 bin sayısı sadece anlık olarak izleyen izleyicilerin sayısını ifade ediyor. 1 saat kadar süren yayın boyunca yayının belirli kısımlarını takip eden kullanıcıların sayısı ise 346 binden çok çok daha yüksek. Henüz kesin olmamakla birlikte Mansur Yavaş yayınını, milyonlarca kişi takip etti.