Intel'den Kötü Haber: Küçülmeye Mi Gidiyor?

ABD merkezli işlemci üreticisi Intel, geçtiğimiz gün 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal raporlarını yayımladı. Ünlü şirket, yaşadığı gelir kayıplarını telafi etmek adına hayata geçireceği yeni tasarruf planları ile birlikte 15 binden fazla çalışanının işine son vereceğini duyurdu. Detaylar haberde.

Intel, Çalışanlarını İşten Çıkartarak 10 Milyar Dolar Tasarruf Edecek!

Dev firma, bugün finansal sonuçlar hakkında yaptığı açıklamada 2025 yılı için 10 milyar dolarlık yeni bir tasarruf planının hayata geçireleceğini duyurdu. Şirket, bu plan kapmsanında iş gücünü yüzde 15 oranında küçülteceğini belirtiyor. Bu rakam, şu anda 125 binden fazla çalışanı bulunan çip devinin 15 binden fazla çalışanıyla yolları ayıracağı anlamına geliyor.

Intel, iş gücündeki küçülmenin yanı sıra 2026'ya kadar her yıl Ar-Ge ve pazarlama harcamalarından milyarlarca dolar tasarruf etmeyi planlıyor. Firma ayrıca, bu sene sermaye harcamalarını yüzde 20 oranında azaltacak ve gerekli olmayan projeleri askıya almak amacıtla yeniden yapılanmaya gidecek. Bu bağlamda tüm aktif projeler ve organizastonlar yakında yeniden gözden geçirilecek.

Intel'in bu kararları almasındaki en büyük rol ise firmanın 2024'ün ikinci çeyreğinde 1,6 milyar dolarlık zarar elde etmesi. Şirket, geçtiğimiz 2023 yılının aynı döneminde yalnızca 437 milyon dolar zarar açıklamıştı.

Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, şirketin basın bülteninde finansal alandaki kötü gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gelsinger, "İkinci çeyrek mali performansımız, önemli ürün ve süreç teknolojisi kilometre taşlarına ulaşmış olmamıza rağmen hayal kırıklığı yarattı. Gelirlerimiz beklendiği gibi artmadı ve yapay zeka gibi güçlü trendlerden henüz tam olarak yararlanamadık." ifadelerini kullandı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...