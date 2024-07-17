Bu Fırsatı Kaçırmayın: 1500 TL'lik Oyun Sınırlı Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Oyun dünyasında fiyatların arttığı su götürmez bir gerçek, ve artık hayranlar daha çok yapılan indirimleri ve kampanyaları kovalıyor. Özellikle şu sıralar PlayStation Store Yaz İndirimi ve Amazon Prime Day ile birçok yapım büyük oranda indirime girse de, tüm kampanyalar sadece bunlarla sınırlı değil gibi görünüyor.

1500 TL'lik Avatar: Frontiers of Pandora Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Avatar: Frontiers of Pandora, geçtiğimiz yılın sonunda piyasaya sürüldü ve Avatar hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı. Satışlarda ve Metacritic puanlamalarında beklediğini alamasa da, açık dünyası ve macera/aksiyon unsurlarıyla eğlenceli vakitler sunuyor gibi görünüyor.

Ancak oyunun yaklaşık 1500 TL'lik fiyatının biraz mesafeli yaklaşılmasına neden olduğunu söylemek gerekiyor. Neyse ki bu durumu bir nebze olsun hafifletmek için geliştirici Massive Entertainment, oyunu 16-28 Temmuz tarihleri arasında beş saat veya ana hikayede The Aranahe Clan görevine ulaşana kadar ücretsiz oynama imkanı sunuyor.

Oyunu denemek isteyenlerin, buradan Ubisoft'un web sitesine giderek sahip oldukları platformu seçmeleri yeterli olacak. Bu ücretsiz denemenin sadece PlayStation 5 ve Xbox Series X | S konsolları için geçerli olduğunu belirtelim.

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