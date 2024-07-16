Gizlilik ve Adrenalin Sevenlere: Popüler Oyun Steam'de Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Geçtiğimiz yıl Türkiye'yi MENA bölgesine dahil ederek eleştiri oklarının hedefi haline gelen Steam, indirimlerle ve kampanyalarla hayranların gönlünü almaya devam ediyor. Platform, son olarak gizlilik ve aksiyon severlerin bir hayli hoşuna gidecek bir oyunu kısa süreliğine ücretsiz yaptı.

Intravenous, Steam'de Bir Günlüğüne Ücretsiz Oldu

Explosive Squat Games tarafından 2021 yılında piyasaya sürülen Intravenous, Steam'de bir günlüğüne ücretsiz oldu. Hayranlar, bugün 19:00'a kadar kütüphanelerine eklemeleri halinde normalde 350 TL'den satılan bu oyuna sonsuza kadar sahip olabilecekler.

Intravenous, kuş bakışı bir oyun olup gizlilik ve aksiyon unsurlarını başarılı bir şekilde harmanlıyor. Steam'de "Çok Olumlu" olarak etiketlenen oyunun açıklaması ise şöyle:

Gizliliğin esas rol oynadığı, gizlilikten kaçınanlar için silahlı arbedenin de eksik olmadığı soluksuz oynanışıyla Intravenous, zorlu ve yenilikçi bir gizlilik-aksiyon deneyimi sunarak sana adrenalin dolu anlar yaşatacak!

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