17 Mayıs Sonrası Normalleşme Planı Belli Oldu!

17 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla sona ermesi planlanan tam kapanma döneminin ardından uygulanacak yol haritası belli olmuş olabilir. Peki ama 17 Mayıs sonrası normalleşme planı kaç aşamaya ayrılacak? İşte milyonlarca kişinin merak ettiği detaylar ve dahası!

17 Mayıs Sonrası Normalleşme Planı Üç Aşamaya Ayrılacak!

Haberturk.com tarafından paylaşılan detaylara göre tam kapanmanın ardından üç aşamalı normalleşme planına geçiş yapılacak. 17 Mayıs tarihindeki ilk aşamayı, 1 Haziran tarihindeki ikinci aşama ve 1 Temmuz tarihindeki üçüncü aşama takip edecek.

17 Mayıs

Tam kapanmanın sona ermesi ile birlikte kısıtlamalardan oldukça etkilenen restoran ve kafe gibi işletmeler, açık alanlarda faaliyet gösterebilecek. Buna ek olarak açık alanlara sahip olmayan mekanların, belediyeler tarafından sağlanacak geçici imkanlarla faaliyet gösterebileceği ifade ediliyor. İkinci aşamaya kadar mekanlar saat 21:00'e kadar hizmet verebilecek ve pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

1 Haziran

1 Haziran itibarıyla ilk aşamada uygulanan pazar günleri sokağa çıkma yasağı kaldırılacak. Tüm eğlence mekanları ülke genelinde saat 22:45'e kadar hizmet verebilecek ancak yine, sadece açık alanlarda müşteri ağırlayabilecekler. Ayrıca tatil kısıtlamaları sona erecek. Eğitim kurumları bu süreçte kapalı olmaya devam edecekken, dönem ise uzaktan eğitim ile sonlandırılacak.

1 Temmuz

Bu tarihten itibaren tüm kısıtlamalarda önemli ölçüde sonlandırmaya gidilecek. Mekanlar kapalı alanlarda da faaliyet gösterebilecekken, eylül ayından itibaren yüz yüze eğitim başlayacak.

Tabii tüm bu senaryoların, vaka tablosundaki düşüşe ve aşı tablosundaki iyileşmeye bağlı olduğunu hatırlatmakta önemli bir fayda var. Kaynaklara göre normalleşme aşamalarında vaka sayılarında endişe verici bir artış yaşanırsa, yasaklar da ağırlaşan bir şekilde geri dönebilir.

Peki siz bu normalleşme senaryosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.