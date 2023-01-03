Popüler Dizi 1899 İptal Edildi: 2. Sezon Gelmeyecek mi?

2017 yılında yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi gören Dark dizisinin yaratıcıları, yeni Netflix dizisi 1899 ile de izleyicileri kendilerine çekmeyi başardı. Yayına girdikten sonra beğeni ile takip edilen dizinin arkasında bulunan Baran bo Odar ve Jantje Friese, dizinin yeni sezonlarının gelmeyeceği yönünde bir açıklama yaptı.

1899 2. Sezon Ne Zaman?

1899 dizisinden umutlu olan Friese ve Odar, izleyicilerin de diziyi büyük bir ilgi ve merakla takip ettiğini biliyor. Kasım ayında izleyici ile buluşan dizi yeni bir gelişmeyle gündeme tekrar geldi.

17 Kasım'da yayınlanan ve heyecanla ikinci sezonu beklenen 1899 yaratıcıları, Instagram'da yaptıkları bir açıklama ile dizisinin iptal olduğu duyurdu. Dark dizisinin ortak yapımcıları Baran bo Odar ve Jantje Friese'nin açıklamaları şöyle;

"1899'un yenilenmeyeceğini üzülerek söylemek zorundayız. Bu inanılmaz yolculuğu Dark'ta yaptığımız gibi 2. ve 3. sezonla bitirmeyi çok isterdik. Ancak bazen işler planladığınız gibi gitmez. Hayat böyle bir şey. Bunun milyonlarca hayranımızı hayal kırıklığına uğratacağını biliyoruz. Ancak bu harika maceranın bir parçası olduğunuz için size tüm kalbimizle teşekkür etmek istiyoruz. Sizi seviyoruz. Asla unutmayın."

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