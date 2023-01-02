İzleme Sırası Bulunmayan Yeni Netflix Dizisi: Kaleidoscope

Geçmişten bugüne akış hizmetlerinde ve TV'lerde izlediğimiz dizilerin her zaman bir izleme sırası olmuştur. Öyle ki nasıl bir filme ortasından başlayamıyorsak dizilere de rastgele bir bölümden başlayamıyoruz. Netflix'in yeni dizisi Kaleidoscope ise bu algıları yıkmak için çekilmiş gibi görünüyor.

Netflix'in yeni orijinal dizisi Kaleidoscope'da herhangi bir izleme sırası bulunmuyor. Netflix'in yeni bir türü deneme amaçlı çektiği bu yeni projesinde istediğiniz bölümü açıp izleyebiliyorsunuz. Üstelik hangi bölümden başlarsanız başlayın en ufak bir olayı bile kaçırmıyor ve hikâyeyi baştan sona anlayabiliyorsunuz.

Kaleidoscope Konusu

Her bölümün adında farklı bir rengin yer aldığı dizinin Netflix'teki açıklamasında ise şu ifadeler yer alıyor:

Usta bir hırsız, ekibiyle beraber 7 milyar dolarlık destansı ve ayrıntılı bir soyguna girişir. Ancak ihanet, açgözlülük ve diğer tehditler planlarını bozar.

Kaleidoscope Oyuncuları