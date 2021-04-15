1993'te 12 Yaşındayken Oyun Programı Sunan Yayıncı ile Tanışın

Video oyunlarının yeni yeni popülerleştiği 1993 yılında oyun programı sunan 12 yaşındaki bir çocuk olan J. J. Styles henüz Twitch veya YouTube'un ilk harfi bile anılmazken video oyunları ile ilgili bir program sunuyordu.

Programın sunucusu o günlerde henüz 12 yaşında bir çocuk olarak kafasında beyzbol şapkası ve bol tişörtü ile kendi stilini oluşturmuştu. Sunucu, kendisine has bir havası ile video oyunları ve çok daha fazlasını programında tartışıyordu. J. J. Styles'ın programda yer verdiği oyunlar o dönemin unutulmaz dövüş oyunları da dahil olmak üzere birçok efsaneyi oyuncu adaylarının karşısına getiriyordu.

Sunucunun yayın yaptığı dönemde henüz bugünkü kalitede televizyonlar yoktu. Oyunlar, Styles'ın arka planındaki perdenin üzerine getiriliyor ancak o dönemin teknolojisinden olsa gerek, oyunun kenarlarındaki bulanıklık başta olmak üzere kalite seviyesinin düşmesine neden olacak birçok faktör vardı.

O dönem oyuncuların ekran başına toplanıp izlediği programın arka planında Street Fighter II'nin sunumunu gerçekleşirken onun hemen kenarlarında ise bej ve pembe rengin inanılmaz bir karışımı yer alıyordu.

Yukarıda gördüğünüz video, eski bir Twitch veya YouTube videosu değil. Bu görüntüler, Twitch'in ortaya çıkışından yaklaşık 20 yıl öncesine ait. Video, Arizona'daki Access Tucson'da yayımlanan bir televizyon programından kalan görüntüleri içeriyor.

Video Games and More, dijital yayıncılık anlayışının benimsenmesinden çok önce ortaya çıktı. Programın sunucusu Styles, yaşından ötürü oyuncu demografisine en çok aşina olabilecek kişilerden bir tanesiydi. Programın o dönemdeki ortalama izleyici sayısının yaklaşık olarak 50 kişi olduğu söyleniyor.

1993'te Oyun Programı Sunmasında Annesinin de Katkısı Oldu

Styles'ın annesi, onu bir McDonald's reklamından kazandığı para ile Apple II bilgisayar almaya teşvik etmişti. Styles bu nedenle birçok çocuğun sahip olamadığı bir şeye sahip olmuştu. Dergilerde yer alan bilgilerle HTML öğrendikten sonra ilk web sitesini geliştirdi ve hile kodları derlemeye başladı. Programın formatı ise tahmin edebileceğiniz üzere Styles'ın teknoloji ile yakından ilgilenmesi sonucunda ortaya çıktı. Styles, Electronic Gaming Monthly, Nintendo Power ve Sega Visions gibi birçok dergiye abone oldu.

Styles, bunun zihninin video oyunları ile ilgili haberler ve son teknoloji ile dolmasına neden olduğunu söyledi. Kafasında video oyunları ile ilgili o kadar çok şey vardı ki neyi dört gözle bekleyeceğini dahi bilemeyecek bir hale gelmişti. Styles'ın teknolojiye duyduğu merak, programda oynadığı ve paylaştığı oyunların yanı sıra donanım haberlerini de sunmasını sağladı.

Video Games and More, Styles ve çoğu oyuncu için bir oyun programı olmaktan çok daha fazlasıdır. Bu program, günümüzün popüler yayın platformlarından Twitch'te açılan oyun yayınlarının atası olarak görülmeye açıktır.

Peki, siz Styles'ın o dönemin imkanları el verdiğince sunmaya çalıştığı programla ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdan bizimle paylaşabilirsiniz.