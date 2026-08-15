Telefonsuz 4 Saate Kadar Kayıt Alıp Saklayan Kulaklık Tanıtıldı
POVA AI Buds Pro'nun tanıtımı gerçekleştirildi. Bununla birlikte kablosuz kulaklığın bütün özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- POVA AI Buds Pro için 14.999 rupi (7 bin 509 TL) fiyat etiketi belirlendi.
- Kulaklık, şarj kutusuyla birlikte toplamda 40 saate kadar pil ömrü sunuyor. USB Type-C ve Qi kablosuz şarj desteğine sahip.
- 48 dB'e kadar aktif gürültü engelleme özellikli cihaz, IP55 sertifikasına sahip. Bu da belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor.
Pova, son derece gelişmiş özelliklerle donatılan yeni kablosuz kulaklık modelini tanıttı. POVA AI Buds Pro olarak adlandırılan cihaz, aktif gürültü engelleme, ideal pil ömrü, su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık ve dahasıyla geliyor. Öte yandan tasarım açısından da standartların biraz ötesine geçiyor.
POVA AI Buds Pro'nun Özellikleri Neler?
- Dahili Kayıt: Telefona bağlı olmadan 4 saate kadar kayıt alma özelliği
- Mikrofon Sistemi: VPU (Kemik titreşimlerini tespit eden özel sensör) destekli 8 mikrofonlu ses yakalama sistemi
- Aktif Gürültü Engelleme: 48 dB'e kadar hibrit ANC
- Pil Ömrü: Şarj kutusuyla toplam 40 saate kadar kullanım
- Şarj: USB Type-C ve Qi kablosuz şarj desteği
- Bağlantı: Çift cihaz çoklu bağlantı desteği
- Dayanıklılık: IP55 toz ve su dayanıklılığı
- Yapay Zeka Özellikleri: Gerçek zamanlı sesi yazıya dökme, toplantı özeti, 78 dile kadar çeviri, yapılacak görevler oluşturma
POVA AI Buds Pro'nun Pil Ömrü Ne Kadar?
Cihaz, şarj kutusuyla birlikte toplamda 40 saate kadar pil ömrü sunuyor. Özellikle günlük kullanımda çoğu kullanıcı için yeterli olacaktır. Zaten pek çok kişi gün boyu kulaklık takmaz. Bunun yerine arada sırada şarj kutusuna koyup ara verme eğiliminde olur. Bu açıdan bakıldığında genel kitlenin beklentilerini karşılayacak düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.
POVA AI Buds Pro'nun Yapay Zeka Özellikleri Neler?
Kulaklık, konuşmaları gerçek zamanlı olarak yazıya dönüştürerek önemli bilgileri sonradan not etmekle uğraşmanıza gerek bırakmıyor. Öte yandan toplantı konuşmalarını analiz edip otomatik özet oluşturuyor. Böylece uzun konuşmaları tekrar tekrar dinlemeden direkt en önemli kısımlar hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Bunların haricinde toplantıdaki yapılacak işleri belirleme ile 78 dile kadar çeviri özelliği de mevcut.
POVA AI Buds Pro'nun Kayıt Alma Özelliği Nasıl Çalışıyor?
POVA AI Buds Pro'nun kayıt alma özelliği sadece tek bir dokunuşla kullanılabiliyor. Bunun için herhangi bir şekilde telefona bağlanmaya da gerek yok. Dahili depolama sayesinde 4 saate kadar kayıt alıp bunları saklayabiliyorsunuz. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bunlara telefonla senkronize ederek erişebiliyorsunuz.
POVA AI Buds Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?
POVA AI Buds Pro için 14.999 rupi fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 7 bin 509 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise vergiler ve ek maliyetlerle beraber nihai fiyatı 9 bin TL'yi bulabilir. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, farklı fiyatla da satılabileceğini not düşelim.
POVA AI Buds Pro Türkiye'de Satılacak mı?
POVA kulaklıklar şu anda Türkiye'de satılmıyor. O yüzden bu yeni kulaklık modelinin de doğrudan Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimali düşük görünüyor. Yine de çok yüksek bir maliyeti olmadığı için ithalatçı garantili olarak satışa sunulmasının muhtemel olduğunu belirtmekte fayda var.
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Editörün Yorumu
POVA AI Buds Pro'nun özellikle iş hayatında yaygın olarak kullanılacağını düşünüyorum. Özellikle ses kaydı alma ve telefona ihtiyaç duymadan bunların 4 saate kadar depolanabilmesi, çok ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Ayrı cihaz taşıma gereksinimini ortadan kaldıracağı için oldukça pratik de bulunacaktır.