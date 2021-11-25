Kanadalı Firma 2,5 Milyon Dolara Sanal Arazi Satın Aldı

Decentraland isimli meta dünyasında 2,5 milyon dolarlık sanal arazi satın alındı. Kanadalı bir firma tarafından gerçekleştirilen anlaşma, moda caddesinde olmasıyla meraklandırıyor.

Merkezi olmayan finansa (De-Fi) odaklanan Tokens.com Salı günü yaptığı açıklamada, Kanadalı bir yatırım firmasının yakın zamanda kripto para biriminde yaklaşık 2,5 milyon dolarlık dijital arsa satın aldığını söyledi. Toplam 2,43 milyon dolarlık satın alma, türünün rekor kıran en büyüğü.

2,5 milyon dolarlık sanal arazi özellikleri

Tokens.com, satın alma işlemini; avatarları özelleştirmek, gayrimenkul elde etmek ve diğer üyelerle etkileşim kurmak için kripto para biriminin harcandığı blok zinciri tabanlı bir meta veri tabanı olan Decentraland'da yaptı.

Tokens.com'a göre, arazi "Decentraland içindeki Fashion Street bölgesinin kalbinde 116 parsel mülk" ve 6.090 fit kare araziye eşdeğer. Dijital defileler düzenlemek ve moda markalarıyla e-ticaret hizmetlerini genişletmek için kullanılacak.

Louis Vuitton, Gucci ve Burberry gibi lüks markalar, tasarımcı NFT'leri aracılığıyla (blockchain teknolojisi ile güvence altına alınan benzersiz dijital varlıklar) meta veri tabanına çoktan giriş yaptı.

Kısa süre önce Meta olarak yeniden markalaşan Facebook, "sizinle aynı fiziksel alanda olmayan diğer insanlarla oluşturabileceğiniz ve keşfedebileceğiniz bir dizi sanal alan" olacağını söylediği kendi metaverse'ini oluşturmak için 50 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Meta (eski adıyla Facebook) CTO'su Andrew Bosworth, çalışanları güvenli sanal gerçeklik deneyimleri yaratmanın iş planının hayati bir parçası olduğu konusunda uyardı, ancak aynı zamanda büyük ölçekte potansiyel olarak imkansız görünüyor.

Financial Times tarafından görülen dahili bir notta Bosworth, görünüşe göre Meta sanal dünyaların Disney güvenlik seviyesine sahip olmasını istediğini söyledi, ancak üçüncü taraf geliştiricilerin doğrudan Meta tabanlı içerikten daha kontrolsüz standartları olabilir.

Eylül ayında Tokens.com, Metaverse Group'un sahip olduğu bir dijital gayrimenkul portföyündeki %50 hisse için yaklaşık 2 milyon dolar ödedi.

Tokens.com, eski bir gayrimenkul yatırım bankacısı olan kurucu ortak ve CEO Andrew Kiguel tarafından yönetiliyor.

Oyuna yönelik bir başka baskın metaverse olan Sandbox, dört yıllık geliştirme sürecinin ardından 29 Kasım'da piyasaya sürülecek. Sanal dünyanın yerel para birimi olan SAND, geçen ay %800'den fazla arttı.