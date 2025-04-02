Akaryakıta Tarihi Zam Geliyor! Rakamlar Tabelalara Sığmayacak

Son dönemde motorin ve LPG fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyordu. Geçen hafta benzine 1.51 TL, motorine 1.42 TL ve LPG'ye 65 kuruşluk zam geldi. Şimdi ise yeni bir tarifeye geçiliyor. Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha gelecek.

Akaryakıt maliyetlerindeki bu yükselişin en büyük sebebi, uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik olarak gösteriliyor. Rafineri ve taşıma maliyetlerindeki artış da fiyatlara doğrudan yansıyor.

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

Güncel Akaryakıt Fiyatları — 2 Nisan 2025

3 Nisan 2025 gece yarısından itibaren benzine 1.25 TL'lik artış yapılacak. Üstelik geçtiğimiz hafta pompaya yansıtılmayan 1.17 TL'lik zam da eklenince toplam artış 2.5 TL'yi buluyor. Yeni tarifeyle birlikte İstanbul'da benzin litre fiyatı 48 TL'yi geçecek.

Buna göre son fiyat tarifeleri, büyük şehirlerde şöyle sıralanıyor:

İstanbul

Benzin: 46.72 TL — 48 TL üzerine çıkacak

46.72 TL — 48 TL üzerine çıkacak Motorin: 46.83 TL

46.83 TL LPG: 28.19 TL

Ankara

Benzin: 47.27 TL

47.27 TL Motorin: 47.57 TL

47.57 TL LPG: 28.09 TL

İzmir