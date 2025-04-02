SGK Emeklilere Uyarı Çekti: Faiziyle Geri Ödeyeceksiniz

Son dönemde sahte işyerleri ve usulsüz prim bildirimleri üzerinden emekli maaşı bağlandığına dair şüphelerin artmasıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), büyük bir inceleme başlattı. Bu doğrultuda; hiç çalışmamış olmasına rağmen sigortalı gösterilmiş ve böylece emekli olmuş kimseler tespit edilecek ve bu kişilerin maaşları geri alınacak. Üstelik faiziyle birlikte.

Geriye Dönük İnceleme Süreci Başladı

Yapılan incelemeler sonucunda eğer gerçek bir çalışma faaliyetinde bulunulmadığı veya sahte sigortalılık yoluyla emeklilik hakkı kazanıldığı tespit edilirse, bu kişilerin emeklilikleri iptal edilecek ve bugüne kadar aldıkları maaşlar yasal faiziyle birlikte geri istenecek.

SGK, şüpheli görülen emeklilere resmi tebligat göndererek 3 iş günü içinde bağlı oldukları SGK müdürlüğüne başvurmalarını talep edecek. Bu süreçte sigorta giriş-çıkışları, prim ödemeleri ve çalışma kayıtları incelenerek emekliliğin geçerli olup olmadığı belirlenecek.

Son 10 Yıl İçinde Emekli Olanlar Dikkat

SGK'nın bu tür usulsüzlükleri geriye dönük 10 yıl boyunca inceleyebileceği ve bu sürenin aşılması halinde zaman aşımı nedeniyle işlem yapılamayacağı vurgulandı. Yani son 10 yıl içinde emekli olmuş vatandaşların dikkatli olması gerekli. Eğer evinize tebligat geldiyse, tebligatta belirtilmiş süre zarfında müdürlüğe başvurup ifade vermeniz gerekiyor. Yoksa emekliliğinizin iptal edilmesi söz konusu olabilir.

Uzmanlar bu tür sahte işlemlere karşı sıfır tolerans politikası uygulandığını ve suçun tespit edilmesi halinde ağır yaptırımlar uygulanacağının altını çizdi.