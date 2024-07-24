iPhone'ları Durmadan Dolanlara Müjde: 2 TB Kapasiteli iPhone'lar Geliyor!

Tayvanlı araştırma şirketi TrendForce, Apple'ın 2026 yılına kadar dört seviyeli hücre (QLC) depolama teknolojisine sahip iPhone'ları piyasaya sürebileceğini öngörüyor.

QLC, mevcut üç seviyeli hücre (TLC) teknolojisine kıyasla daha fazla veri yoğunluğuna sahip, bu da aynı fiziksel alanda daha yüksek depolama kapasitesi anlamına geliyor. Ayrıca QLC'nin gigabayt başına maliyeti TLC'ye göre genellikle daha düşük ancak QLC'nin dezavantajı, genellikle daha düşük okuma ve yazma hızları sunması.

iPhone'lar QLC Depolama Teknolojisine Geçebilir

QLC'nin sağladığı yoğunluk ve maliyet avantajları, Apple'ın gelecekte 2 TB kapasiteli iPhone'lar sunmasına olanak tanıyabilir. TrendForce, bu teknolojinin 2026 yılına kadar benimsenebileceğini öngörüyor yani bu, iPhone 16, iPhone 17 veya iPhone 18 modelleriyle birlikte 2 TB kapasiteli iPhone'lar görebileceğimize işaret ediyor.

Daha önce ortaya çıkan söylentilere göre DigiTimes, Apple'ın iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri için 1TB QLC depolamayı değerlendirdiğini belirtmişti.

Apple'ın iPhone 16 serisini Eylül ayında duyurması bekleniyor, bu nedenle 2 TB depolama kapasitesi ve QLC teknolojisinin bu yıl mı yoksa ilerleyen yıllarda mı tanıtılacağını yakında öğrenebileceğiz.

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