Katlanabilir iPhone'dan Yeni Detaylar: Samsung Galaxy Z Flip'e Benzeyebilir!

Apple'ın kapalı kapılar ardında katlanabilir iPhone üretme planlarının devam ettiği ortaya çıktı. "V68" kod adlı cihazın Samsung'un Galaxy Z Flip serisine benzer kapaklı bir tasarım kullanacağı söyleniyor.

Apple'ın son dönemde Asyalı tedarikçilerle bileşenleri güvence altına almak için temasa geçtiği iddia ediliyor. Apple'ın bu süreçte menteşe sorunlarını ortadan kaldırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Katlanabilir iPhone, Menteşe Sorunları Nedeniyle Ertelenebilir

Samsung'un altıncı nesil katlanabilir telefonlarında bile menteşe sorunlarının tamamen giderilememiş olması durumun ciddiyetinin bir diğer göstergesi. Şu anda çoğu katlanabilir telefon esnek OLED paneller kullanıyor.

Yeni gelen raporlar katlanabilir iPhone'ların en erken 2026'da piyasaya sürülebileceği iddia ediliyor. Apple, menteşe kırışıklığı gibi sorunları çözemezse planlarını erteleyebilir. Apple'ın projeye derin bir yatırım yaptığı ve tedarik zinciri oluşturduğu iddia ediliyor.

Apple, henüz katlanabilir telefonu olmayan büyük akıllı telefon üreticilerinden biri. Şirket, yeni kategorilere girmeden önce rakiplerinin risk almasını beklemeyi tercih ediyor. Bu strateji, orijinal 2007 model iPhone'da da başarılı olmuştu.

Peki sizin katlanabilir iPhone'lardan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.