2 Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Daha İndirmeye Sunuldu

Bu hafta 2 ücretsiz Epic Games Store oyunu daha indirmeye sunuldu. Bu oyunlardan bir tanesi daha önceden de sunulmuş iken, diğer oyun ise ilk kez ücretsiz oluyor. Detaylar haberimizde.

2 Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Fırsatını Kaçırmayın

Bu hafta, birden fazla ücretsiz oyunu kütüphanemize ekleyebileceğimiz bir başka hafta olacak. Geçtiğimiz hafta yapılan duyuru ile Alien: Isolation ve Hand of Fate 2, indirmeye sunuldu. Aslına bakarsanız Alien: Isolation, yılbaşı haftasında dağıtılan oyunların arasında yer alıyordu ama günlük olarak sunulmuştu. Eğer o fırsatı kaçırmışsanız, haftalık olarak yeni bir fırsat sunulmuş durumda. Gelin isterseniz bu oyunların detaylarına kısaca bir bakalım.

Alien: Isolation

The Creative Assembly tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından 2014 yılında yayınlanan oyundaki olaylar, orijinal Alien filmi ile bağlantılı olarak gerçekleşiyor. 1979 yılındaki Alien filmindeki olayların on beş yıl sonrasındaki bir zamanda geçen Alien: Isolation oyununda, Ellen Ripley'in kızı ve artık bir Weyland-Yutani çalışanı olan Amanda Ripley'i yönetiyoruz.

Ana karakterimiz Amanda, ana karakterimiz annesinin on beş yıl önce ortadan kayboluşu üzerine bir araştırma yapıyor. Araştırması sırasında annesinin gemisi Nostromo ile ilgili uçuş kaydedicisinin Sevastopol içinde bulunduğunu öğreniyor. Oraya vardığında ise, annesinin kayboluşunun bilinmeyen bir tehdit ile bağlantılı olduğunu öğreniyor. Bu keşiften sonrası ise gizliliğin son derece büyük bir önem arz ettiği, korku dolu bir hayatta kalma mücadelesine dönüyor. Bu mücadeleniz esnasında, karşınıza çıkacak olan sistemlere izinsiz giriş yapacak, etrafta bulacağınız kaynakları toplayacak ve bu kaynakları kullanarak hem durumu kurtarmanıza hem de hayatta kalmanıza olanak sağlayacak eşyalar üretmek durumunda olacaksınız.

Hand of Fate 2

Hayali ve karanlık bir dünyada geçecek ve masaüstü kart oyunlarından esinlenilen bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Atılacağınız maceralar ve yapacağınız karşılaşmalar, canlı masa üzerindeki desteden seçtiğiniz kartlara göre belirleniyor.

Deste oluşturma kabiliyetinizi sonuna kadar zorlayacağı söylenen oyunda, yirmi iki mücadele boyunca şeytani suikastçıları avlayacak, sevgilileri birbirlerine kavuşturacak veya yağmacıların yapacağı istilalara karşı savunma yapacağınız kalenizi inşa edeceksiniz. Bunların yanı sıra, toplayabileceğiniz yeni eserler ve eşyalar da bulunuyor.

Eğer bahsi geçen bu oyunlar ilginizi çekmişse, buradan ücretsiz olarak Epic Games Store kütüphanenize ekleyebilir ve kalıcı olarak sahip olabilirsiniz. Ne var ki bunun için 29 Nisan 2021 Perşembe günü TSİ 18:00’a kadar zamanınızın olduğunu söyleyelim. Akabinde Idle Champions of the Forgotten Realms oyunu ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmaya başlanacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.