Para Yollamaktan Suçlu Bulunabilirsiniz: Yeni Düzenleme Geldi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), bankalar arasında yapılan para gönderme işlemlerinde daha şeffaf ve güvenli bir sisteme geçiş yapılması için "Genel Tebliğ Taslağı" hazırladı. Tebliğ taslağı henüz yürürlüğe girmedi, ancak düzenlemenin geliştirilmesi için sektör temsilcilerinin ve vatandaşlarının düşüncelerini paylaşması beklenecek.

Yeni sistem, şeffaf bir prensip üstünde yer alıyor ve 200 bin TL üzeri para transferlerini gerekçelendiriyor. Artık bu tutar veya üstünde işlem yapanların "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurması gerekecek. Böylece FATF (Financial Action Task Force) standartlarına daha uygun bir sistem entegre edilmiş olacak.

Para Transferinde Kademeli Beyan Sistemine Geçiliyor

Taslak, yüksek tutarlı işlemlerde sözlü beyanı tek başına kabul etmiyor. Doldurulan formla beraber işlem dayanaklarının da ibraz edilmesi gerekiyor. Böylece büyük meblağlı transferler, daha şeffaf bir şekilde gerekçelendirilmiş oluyor. MASAK, söz konusu taslağı Ulusal Risk Değerlendirme Raporu ve diğer ülkelerin banka işlemlerini nasıl gerçekleştirdiğine bağlı olarak geliştirdi; ilaveten 18 Ağustos 2025 tarihine kadar görüş ve önerileri bekliyor olacak.

Para transferi sisteminde daha denetlenebilir bir sistem getirmeyi amaçlayan bu taslak hakkında görüş bildirmek isteyen vatandaşlar ve sektör yetkilileri, "[email protected]" adresiyle iletişime geçecek. Çalışmalar tamamlandıktan sonra uygulama Resmi Gazete'den duyurulacak ve yürürlüğe geçecek.