Jeff Bezos'un Şirketiyle Uzaya Çıkacak Türk İsim Belli Oldu

Türkiye'den uzaya giden ilk astronot Alper Gezeravcı'dan sonra Türkiye'nin ikinci astronotu, mühendis Tuva Cihangir Atasever olmuştu. Alper Gezeravcı, "Axiom Mission 3" adlı görevde yer almıştı. Tuva Cihangir Atasever ise "Galactic 07" görevini gerçekleştirdi. Şimdi ise Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, NS-34 adlı insanlı uçuş görevine hazırlanıyor. Uzaya gidecek 6 kişilik mürettebat arasında bir Türk de bulunuyor.

Uzaya Gidecek Üçüncü Türk Gökhan Erdem Olacak

Ülkemizin temsilcisi, telekomünikasyon, inşaat ve üretim gibi birçok alanda faaliyet gösteren Erdem Holding'in yönetim kurulu üyesi Gökhan Erdem olacak. Erdem'in parçası olduğu mürettebatta ABD, İngiltere, Hindistan, Porto Riko ve Grenada'dan isimler yer alıyor. NS-34 görevine katılacak diğer isimler:

J.D. Russell : Daha önce uzaya çıkmış bir girişimci ve hayırsever

: Daha önce uzaya çıkmış bir girişimci ve hayırsever Deborah Martorell : Emmy ödüllü Porto Rikolu meteorolog

: Emmy ödüllü Porto Rikolu meteorolog Lionel Pitchford : Nepal’de çocuklara yönelik vakıf yöneten İngiliz eğitimci

: Nepal’de çocuklara yönelik vakıf yöneten İngiliz eğitimci H.E. Justin Sun : Kripto para dünyasının bilinen isimlerinden ve TRON'un kurucusu

: Kripto para dünyasının bilinen isimlerinden ve TRON'un kurucusu Arvi Bahal: Tüm dünyayı gezmiş bir maceraperest ve pilot

Blue Origin NS-34 İnsanlı Uçuş Görevi Tarihi

Türk bayrağının üçüncü kez uzaya taşınmasına zemin olacak NS-34 görevi, 3 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Yerel saate göre Pazar günü saat 7.30'da Batı Teksas'ta yer alan Blue Origin fırlatma üssünden uçuş gerçekleştirilecek. 34-NS görevi, Blue Origin'in 34. New Shepard uçuşu ve 14. insanlı görev olarak kayıtlara geçecek.