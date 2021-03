İtalya'da 2000 Yıllık Erotik Motifli Tören Arabası Bulundu

Antik Pompeii'de erotik motiflerle süslü tören arabası bulundu. İtalyan arkeologlar tarafından yürütülen son çalışma, 2000 yıllık bir tören arabasının izlerine işaret ediyor. Araba üzerindeki süslemeler ise bir hayli şaşırtıcı.

Arkeologlar, İtalya'nın Pompeii kenti yakınlarındaki bir bölgede yaklaşık 2000 yıllık eski bir Roma tören arabası buldular. Dönemin en lüks arabası olarak gömüldüğünü düşünen arkeologlar, MS 79'da Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla birlikte gömülü kaldığını tahmin ediyorlar.

Tören arabası, antik Pompeii duvarlarının yaklaşık 700 metre kuzeyinde, Civita Giuliana bölgesinin yakınında bulundu.

Pompeii bölgesinni web sitesinde yer alan açıklamada "olağanüstü bir keşif" olarak nitelendirildi. Bunun temel sebebi ise şu ana kadar İtalya'da benzeri olmayan bu aracın, üst düzey bir korumaya sahip olduğu ifade edildi.

Pompeii Arkeolojik Sit Alanı yöneticisi Massimo Osanna, kazıdan çıkan parçanın bölgede bulunan ilk tören arabası olduğunu açıkladı. Osanna, "Bunun evlilikle ilgili ritüellerde kullanıldığını düşünüyoruz. Gelini yeni evine götürmek için kullanılan bir araba olabileceği ihtimali göz ardı edilemez." dedi.

Daha önce bu bölgede sadece ulaşım ve iş için kullanılan araçlar bulunmuştu, ancak törenlerle ilgili bir kazı yapılmamıştı. Osanna, "Bu, antik dünya anlayışımızı ilerleten olağanüstü bir keşif" ifadelerini kullandı. Ayrıca üst düzey bir tasarıma sahip aracın; kutlama, geçit törenleri ve alaylara eşlik ettiğini söyledi.

The four-wheeled processional chariot. The last discovery of #Pompeii.⤵️https://t.co/XP52Pp3imB



Ph. Luigi Spina📷 pic.twitter.com/I1kkUZEMi3