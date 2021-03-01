İtalya'da 2000 Yıllık Erotik Motifli Tören Arabası Bulundu

Antik Pompeii'de erotik motiflerle süslü tören arabası bulundu. İtalyan arkeologlar tarafından yürütülen son çalışma, 2000 yıllık bir tören arabasının izlerine işaret ediyor. Araba üzerindeki süslemeler ise bir hayli şaşırtıcı.

Arkeologlar, İtalya'nın Pompeii kenti yakınlarındaki bir bölgede yaklaşık 2000 yıllık eski bir Roma tören arabası buldular. Dönemin en lüks arabası olarak gömüldüğünü düşünen arkeologlar, MS 79'da Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla birlikte gömülü kaldığını tahmin ediyorlar.

Tören arabası, antik Pompeii duvarlarının yaklaşık 700 metre kuzeyinde, Civita Giuliana bölgesinin yakınında bulundu.

Pompeii bölgesinni web sitesinde yer alan açıklamada "olağanüstü bir keşif" olarak nitelendirildi. Bunun temel sebebi ise şu ana kadar İtalya'da benzeri olmayan bu aracın, üst düzey bir korumaya sahip olduğu ifade edildi.

Pompeii Arkeolojik Sit Alanı yöneticisi Massimo Osanna, kazıdan çıkan parçanın bölgede bulunan ilk tören arabası olduğunu açıkladı. Osanna, "Bunun evlilikle ilgili ritüellerde kullanıldığını düşünüyoruz. Gelini yeni evine götürmek için kullanılan bir araba olabileceği ihtimali göz ardı edilemez." dedi.

Daha önce bu bölgede sadece ulaşım ve iş için kullanılan araçlar bulunmuştu, ancak törenlerle ilgili bir kazı yapılmamıştı. Osanna, "Bu, antik dünya anlayışımızı ilerleten olağanüstü bir keşif" ifadelerini kullandı. Ayrıca üst düzey bir tasarıma sahip aracın; kutlama, geçit törenleri ve alaylara eşlik ettiğini söyledi.

Pompeii'deki erotik motiflerle süslü tören arabası

Pompeii Arkeoloji Parkı tarafından yapılan açıklamaya göre araba, kırmızı ve siyah renkli bronz levhalar ve ahşap panellerle süslenmiş. Arkada bronz ve teneke madalyalara kazınmış çeşitli işlemeler de bulunuyor. Aracın tavanı, Roma döneminde sıklıkla kullanılan yaprak döken İngiliz meşesinden yapılmış.

Ayrıca bu arabayla birlikte birçok parça ilk olarak 7 Ocak'ta tespit edildi, ancak malzemelerin tehlikede olması nedeniyle haftalar boyunca çıkartılamadı.

Hem duvarların hem de odanın tavanının yıkılmasından mucizevi bir şekilde kurtulan bu tören arabası, kaçak tüneller inşa eden insanlar tarafından da zarar görmemiş.

Pompeii Arkeoloji Parkı yetkilileri, diğer volkanik materyalleri de çıkarmak için eserleri laboratuvara taşıdı. Kısa bir süre sonra uzun bir restorasyon ve yeniden inşa sürecine başlayacak olan arkeologlar daha fazla detay vereceklerini de dile getirdi.