DxOMark 2020’nin En İyi Kameralı Telefonlarını Açıkladı

Akıllı telefonların kameralarını değerlendirmeleri ile tanınan DxOMark, 2020’nin en iyi kameralı telefonlarını açıkladı. Peki, DxOMark tarafından paylaşılan listeye göre bu yılın en iyi kameraya sahip olan akıllı telefonları neler?

2020’nin En İyi Kameralı Telefonları Listesi

DxOMark web sitesi tarafından yayımlanan en iyi kameraya sahip telefonlar listesinde fotoğraf için en iyi kameralı telefon, video çekmek için en iyi kameralı akıllı telefon, gece çekimleri için en iyi kameraya sahip olan akıllı telefon, bokeh efekti için geliştirilen en iyi akıllı telefon, en iyi telefoto kameralı telefon ve geniş açı için en iyi telefon yer aldı.

1. Fotoğraf İçin En İyi Kameralı Telefon: Huawei Mate 40 Pro+

Huawei amiral gemisi modellerinde yer alan kameralar, son yıllarda birçok kullanıcının gözdesi oldu. Mate 40 Pro+ da kullanıcıların gönlünü fetheden amiral gemisi modellerin başında geldi. Cihaz sahip olduğu kameralar sayesinde hemen hemen tüm fotoğraflarda sonuç veriyor. Telefonun genel olarak sahip olduğu yüksek performans sınıfının lideri olmasına yardımcı oldu.

2. Video Çekmek İçin En İyi Kameralı Akıllı Telefon: Huawei Mate 40 Pro

Mate 40 Pro yalnızca fotoğraflarda değil, video çekimlerinde de yüksek performans sergiledi. Son zamanlarda piyasaya sürülen çoğu amiral gemisi telefon gibi Mate 40 Pro da 4K çözünürlükte kayıt yapma imkanı sunuyor. Görüntüler her koşula uyum sağlayarak görsel bağlamda mükemmel bir kalite veriyor. Telefonun bu kadar çok tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de ışığın yeterince yoğun olmadığı ortamda dahi telefonun pozlama yeteneğinen ödün vermemesi oldu. Bu da akıllı telefonunu sahip olduğu kameranın özellikle iç mekanlarda düzenlenen etkinliklerde sıklıkla kullanılmasını sağladı.

3. Gece Çekimleri İçin En İyi Kameralı Akıllı Telefon: Huawei Mate 40 Pro+

Mate 40 Pro+ fotoğraf için en iyi kameralı telefonda da bahsedildiği üzere hemen hemen her ortamda çekilen fotoğrafta mükemmel bir sonuç verme yeteneğine sahip. Buna gece çekimleri de dahil. Mate 40 Pro+ özellikle düşük ışıkta akıllı telefon kullanıcısına istediği netlik ve canlılıkta bir görüntü sunuyor.

4. Bokeh Efekti İçin Geliştirilen En İyi Telefon: Mate 40 Pro / Galaxy S20 Ultra 5G

Huawei Mate 40 Pro ve Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, bokeh efekti konusunda 75 puan alarak bu alanın en iyi iki telefonu olmayı başardı. Mate 40 Pro'nun portre modu, DSLR kameranın yakalayabileceği karenin kalitesine çok yakın bir görüntü sunarak kullanıcılarının beğenisini kazandı. Galaxy S20 Ultra 5G, en az Mate 40 Pro’ya yakın bir performans sergiler. İç ve dış çekimlerinde başarılı sonuç verir.

5. En İyi Telefoto Kameralı Telefon: Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Ultra, sahip olduğu 133 puan ile telefoto dalında bir numaralı telefon olmayı başardı. Yakın ve uzak mesafe çekimlerinde başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlar. Bu telefon ayrıntıları yakalama konusunda her ne kadar başarılı olsa da görüntü yakınlaştırıldıkça birtakım bozulmalar meydana gelebiliyor.

6. Geniş Açı İçin En İyi Telefon: Xiaomi Mi 10 Ultra

Geniş açı konusunda ise dünya genelinde öne çıkan akıllı telefon modeli Mi 10 Ultra oldu. Sunduğu geniş görüş alanla kullanıcıların beklentisini karşılamayı başardı.