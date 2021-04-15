2020 Hack Saldırılarının Maliyeti Dudak Uçuklatıyor!

2020 hack saldırılarının maliyeti açıklandı. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen siber suçların maliyetli 4,2 milyar doları bulurken iş e-postalarını ele geçirme saldırıları olarak bilinen BEC, 1,8 milyar dolar maliyet ile en çok zarar veren siber suçlardan bir tanesi oldu.

2020 Hack Saldırılarının En Maliyetlisi BEC Saldırıları Oldu

Şirketleri maddi açıdan çok büyük zarara uğratan siber suçlular, iş e-postalarını hedefleyen BEC saldırıları düzenleyerek 2020 yılında dudak uçuklatan maddi kayıpların gelmesine yol açtı. FBI konu hakkında yeni bir rapor yayımladı.

FBI tarafından yayımlanan son rapora göre geçtiğimiz yıl işlenen tüm siber suçların maliyetli 4,2 milyar dolar iken en maliyetli siber suçların başında 1,8 milyar dolar ile BEC saldırıları yer aldı. Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte uzaktan çalışma modeline geçen şirketlerin yeterli seviyede siber güvenlik protokollerine sahip olmaması durumunda ortaya büyük zararların çıkabileceğini belirten Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, BEC saldırılarını önlemek için takip edilmesi gereken adımları sıraladı.

BEC Saldırıları Nasıl Engellenir?

Gürsel Tursun, şirketlerin BEC saldırılarınndan korunması için takip edilmesini tavsiye ettiği adımlar şu şekilde: