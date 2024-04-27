WhatsApp Durum Güncellemelerine Yeni Bir Instagram Özelliği Daha Geliyor!

WhatsApp her zaman olduğu gibi uygulamaya yeni özellikler getirmek için çalışmaya devam ediyor ve ortaya çıkan yeni özellik WhatsApp durumlarını giderek Instagram'a benzetecek cinsten.

WhatsApp'ın Android için beta sürümünde WhatsApp durumlara hızlı ifade tepkilerinin geleceği ortaya çıkmıştı. WhatsApp çoğu zaman beta sürümlerde denediği özellikleri nihai sürüme getirmeyebiliyor ancak bugün aynı özellik iOS beta sürümünde de keşfedildi.

Instagram'ın Hızlı Tepkileri Yakında WhatsApp'ta Olacak

Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere WhatsApp, kullanıcıların durum güncellemelerine hızlı bir şekilde tepki vermesini amaçlayan ve gelecekteki bir güncellemede yayınlanacak olan yeni tepki özelliğinin son testlerini gerçekleştiriyor.

Bu geliştirme ile kullanıcılar durum güncellemelerini beğenerek tıpkı Instagram'da olduğu gibi tabiri caizse hızlı bir geri bildirimde bulunabilecekler. Ayrıca bu tepkiler kullanıcılarla olan görüşmelere düşmeyecek, yani sadece durumlarda görülebilecek.

Son olarak durum güncellemeleri için hızlı tepki özelliğinin uçtan uca şifreleme kapsamında olduğunu belirtelim. Bu sayede WhatsApp bile bu tepkilere erişemiyor ve görüntüleyemiyor.

Şimdilik bu yeni özelliğin ne zaman nihai kullanıma sunulacağı belli değil ancak iOS beta sürümlerinde de keşfedildiği üzere son testlerin yapıldığını söyleyebiliriz.

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