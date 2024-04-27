Google, İngilizce Öğrenmeyi Kolaylaştırıyor: "Konuşma Pratiği" Özelliği Yolda!

Doğrudan yüz yüze olmadan İngilizce konuşma pratiği yapmakta zorlanıyorsanız Google, Search Labs aracılığıyla bu soruna yepyeni bir çözüm getirmeye hazırlanıyor.

Ortaya çıkan bu yeni gelişme, yeni bir konuşma pratiği yoluyla İngilizce konuşma becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olmak için üretken yapay zekâyı kullanıyor.

Yeni Konuşma Pratiği Özelliği Nasıl Kullanılır?

Speaking practice —new AI experiment on Google's Search Labs! pic.twitter.com/ZqzyvgXNUZ — ㆅ (@howfxr) April 25, 2024

Speaking Practice (Konuşma Pratiği) adı verilen bu yeni özelliğe erişmek için kullanıcıların öncelikle Google Arama uygulaması ayarlarında Search Labs (Arama Laboratuvarları) seçeneğini etkinleştirmeleri gerekiyor.

Etkinleştirdikten sonra özelliğin içindeki "Bir örnek deneyin" seçeneğine tıklayarak Konuşma Pratiği özelliğini bulabilirsiniz. Alternatif olarak Android cihazınızda Google Arama'yı kullanarak İngilizce'ye veya İngilizce'den çeviri yaparak da bu özelliğe erişebilirsiniz.

Konuşma Pratiği özelliği şu anda Arjantin, Kolombiya, Hindistan, Endonezya, Meksika ve Venezuela'da test ediliyor. Çok yakında Google'ın özelliği tüm bölgelerde kullanıma açması bekleniyor. Google son olarak üretken yapay zekânın hâlâ geliştirilme aşamasında olduğunu, bu nedenle özelliğin kalitesinin ve kullanılabilirliğinin değişebileceğini belirtiyor.

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