2020’de Telefonlara Yapılan Harcama Miktarı Belli Oldu

2020’de telefonlara yapılan harcama miktarı açıklandı. Türkiye’de geçtiğimiz yıl yaklaşık 10 milyon 500 bin adet cep telefonu satışı gerçekleşti. Peki, 2020 yılında telefonlara ortalama ne kadar para harcandı? Telefonlara harcanan para ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

2020’de telefonlara Yapılan Harama Miktarı Ne Kadar?

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, 2020 yılındaki cep telefonu satış miktarı ve cep telefonuna harcalanan ortalama miktarı açıkladı ve konu ile ilgili çok önemli bilgiler paylaştı. Turnacı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemizde geçtiğimiz yıl yaklaşık 10 milyon 500 bin adet cep telefonu satıldı. Turnacı, kayıt dışı satışlar da eklendiğinde bu sayının 12 milyonu bulduğunu tahmin ettiklerini ifade etti.

Turnacı, yaptığı açıklamada, "Ölçebildiğimiz adetlerin üzerine kayıt dışı ve ölçülemeyen online kanalı eklediğimizde yüzde 20 civarı cihaz pazarı oluştuğunu tahmin ediyoruz. 2021'de yüzde 5 civarı büyüme olacağını öngörüyoruz" dedi.

Önceki yıllarda cep telefonlarına ortalama olarak 2 bin 400 Türk Lirası harcanırken 2020 yılında telefona harcanan tutar 3 bin 600 TL’ye çıktı. Büyük ekrana sahip olan akıllı telefonlara talep ise diğer yıllara kıyasla yüzde 30 oranında arttı.

Mustafa Kemal Turnacı, "Cihaz satışlarına baktığımızda 6.5-7 inc segment cihazların geçen seneki pazar payı yüzde 4 iken, bu sene yüzde 30 artış gösterdiğini gördük. Geçen yıllarda sıfır ve 2. el cep telefonlarına harcanan toplam ücret 2 bin 400 TL civarında olurken, cihazlardan gözetim belgesi isteme kararı ile düşük segmentlerin de fiyatında yükselme gerçekleştiğinden bu rakam 2020'de 3 bin 600 TL bandına çıkış yaptı” şeklinde konuştu.

Turnacı, “Ürün satışında ölçek ekonomisini elinde tutan sermaye gruplarının tedarik zincirlerinin 2018 yılında 9.6 milyar TL olan cirosunun 2020'de 16 milyar TL'ye çıktığını, cirolarının yüzde 52'sini telekom ürünlerinin oluşturduğunu görüyoruz. Online, süpermarket ve cadde AVM mağazalarının ise satışlarının yüzde 42'sini telekom ürünleri oluşturuyor” ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti: