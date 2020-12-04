Giphy’de 2020 Yılının En İyi GIF’leri!

Hareketli görüntüler özellikle son birkaç yıl içinde yaşanan gelişmelerle dijital dünyada daha iyi bir yer kaplamaya başlıyor. Twitter başta olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında sık sık kullanılan hareketli görüntülerin kullanım oranında 2017 yılından bu yana önemli bir artış meydana geldiği görülüyor. Giphy ise her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok kullanılan GIF’lerin listesini oluşturdu. Peki, 2020 yılının en iyi GIF’leri hangileri oldu?

2020 Yılının En İyi GIF’leri Neler Oldu?

Giphy, popüler içerik paylaşım servisi Medium’da 2020 yılında yayımladığı yazıda bu yıl internet kullanıcıları tarafından en çok kullanılan ve en çok beğenilen GIF’lerin listesini paylaştı. GIF arama motoru, Medium’da yayımladığı yazıya ilk olarak yeni tip koronavirüs ve onun dünya üzerindeki etkisinden bahsederek giriş yaptı ve insanların #BlackLivesMatter hareketini desteklemek için nasıl bir dayanışma içerisinde bulunduğunu anlattı.

İnternet kullanıcılarının GIF bulmak ve oluşturmak için sık sık ziyaret ettiği Giphy, sonuna doğru ilerlediğimiz bu yıl yaşanan tüm kötü olaylara rağmen sevginin ön plana çıktığını söyledi ve bunun hemen sonrasında bu yılın en iyi hareketli görüntülerini listelemeye başladı.

2020 yılının en popüler GIF’leri, Giphy tarafından paylaşılan bilgilere göre şu şekilde:

1. “Thank You” (Red & Howling): Bu hareketli görüntü 1.061.535.526 görüntüleme aldı. Salgın dolayısıyla çok fazla çalışıp yorulan sağlık çalışanlarına duyulan minnettarlığı dile getirmenin iyi bir yolu olarak görüldü.

2. “Grateful for You” (GIPHY Cares): Bu GIF ise 948.335.721 görüntüleme ile ikinci sırada yer aldı. GIPHY Cares girişimi bu yılın nisan ayında başlatıldı. Amacı ise dünyaya iyimserlik yaymaktı. İnsanlar minnettar olduğunu ifade etmek için bu hareketli görüntüyü kullandı.

3. “I Love You” (RisuDong): 917.045.574 görüntüleme ile üçüncü sıraya yerleşen bu hareketli görüntü, sevginin yayılımını kolaylaştırdı.

4. “I Love You” (Rain to Me): 863.826.912 görüntüleme alan bu hareketli görüntü, RisuDong’un hareketli görüntüsü gibi sevginin yayılımını kolaylaştırdı. Ayrıca içerisinde bulunduğumuz koşullardan ötürü sarılmaya biraz verdiğimiz için insanlar tarafından sanal kucaklaşmak amacıyla kullanıldı.

5. “Long Distance Love” (Chibird): 710.944.919 görüntüleme aldı. Bu yıl herkesin biraz sevgiye ihtiyacı vardı. Chibird’ün bu hareketli görüntüsü, insanların sevgisini yansıtmasına fazlasıyla yardımcı oldu.

6. “OK!” (Mochimochiland): 540.192.916 görüntüleme ile altıncı sırada yer alan “OK!” GIF’i, ekip çalışmasını, coşkuyu ve “çak bir beşlik” emojisini ifade etmenin daha sevimli bir yolu oldu.

7. “Happy Dance” (Sesame Street): Bu hareketli görüntü, 493.304.934 görüntülemeye sahip oldu.

8. “Dumpster fire” (100% Soft): 437.896.231 görüntüleme ile sekizinci sıraya yerleşen bu hareketli görüntü kısa sürede insanlar tarafından çokça kullanılan GIF’lerden biri haline geldi.

9. “We Will Get Through This” (Into Action): 423.529.288 görüntüleme.

10. “Billie Eilish ‘LOL’” (BRIT Awards): 421.554.616 görüntüleme.

11. “Virtual Hug” (Kochstrasse): 409.802.214 kez görüntülendi.

12. “Keep Spreading Positivity” (YouTube): 402.784.006 kez görüntülendi.

13. “I Love You” (Parrotlet Post): 401.950.424 görüntüleme.

14. “I Love You” (Corgiyolk): 374.495.426 görüntüleme.

15. “Shaun the Sheep Yoga” (Aardman Animation): 373.451.542 görüntüleme.

Listenin tamamını GIPHY’nin Medium sayfasından yaptığı duyurudan görüntüleyebilirsiniz.