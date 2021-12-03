2021'de En Çok Kullanılan Emojiler Listesinde Neler Yer Aldı?

Unicode Consortium, 2021 yılında en çok kullanılan emojiler listesi ile bu yılı genel olarak özetleyen raporlardan birini paylaşan son isim oldu. Rapora göre en yaygın olarak kullanılan emoji kategorisi gülen yüz kategorisiydi.

Kullanıcıların emoji kullanım alışkanlıklarını yansıtan rapor aynı zamanda yüz ifadelerinin yerini simgelerin alması ile dünya çapında popüler hale gelen emojilerin internet kullanıcılarının nasıl olmazsa olmazlarından biri haline geldiğini çok net bir şekilde gün yüzüne çıkardı.

2021 yılının en popüler emojileri, önceki yıllara göre çok büyük değişikliklere sahip değildi. COVID-19 salgınının dünyanın dört bir yanında kendisini şiddetli bir şekilde hissettirmesi ile geçen yıl kullanıcılar duygularını karşı tarafa iletmek için emojileri kullandı.

Geçen yıl kullanım oranında büyük bir artış meydana gelen emojilerin kullanım oranında bu yıl da çok büyük farklılık görülmedi. Öyle ki geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en çok kullanılan emoji "Face with Teaers of Joy" (Sevinç Gözyaşları ile Gülen Yüz)" oldu.

2021'de En Çok Kullanılan Emojiler Listesi

😂 Face with Tears of Joy ❤️ Red Heart 🤣 Rolling on the Floor Laughing 👍 Thumbs Up 😭 Loudly Crying Face 🙏 Folded Hands 😘 Face Blowing a Kiss 🥰 Smiling Face with Hearts 😍 Smiling Face with Heart-Eyes 😊 Smiling Face with Smiling Eyes

Karşılaştırma yapmak gerekirse 2019 yılındaki en popüler 10 emoji şunlardan oluşuyor:

😂

❤️

😍

🤣

😊

🙏

💕

😭

😘

👍

Rapor ayrıca en iyi 100 emojinin kullanılan tüm emojilerin yüzde 82'sini oluşturduğunu ortaya koydu. Raporda dikkat çeken başka nokta ise salgın sırasında artan kullanımına rağmen Hot Face (🥵) ve Woozy Face (🥴) emojilerinin sadece ilk 100'e girmekle sınırlı kalması oldu.

Face with Medical Mask (😷) popülerlik açısından 186'dan 156'ya yükselirken Microbe (🦠) ise ilk 500'e girdi.

Sizin bu yıl en çok kullandığınız ya da kullanmayı en çok sevdiğiniz emoji hangisiydi? Favori emojinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın!