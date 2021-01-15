2021 MacBook Pro Touch Bar ile Gelmeyecek: Nasıl Olacak?

2021 MacBook Pro nasıl olacak? Apple'ın yeni dizüstü bilgisayarının nasıl olacağı kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Yeni MacBook Pro tasarımı hakkında iddia geldi. Apple analisti tarafından MacBook Pro 2021 modelinin nasıl olacağına dair bilgiler verildi. Gelin detaylara göz atalım.

2021 MacBook Pro Nasıl Olacak?

TF International Securities analisti Ming-chi Kuo tarafından yazılan bir araştırma notuna göre Apple, 2021'in üçüncü çeyreği için büyük bir MacBook Pro yeniden tasarımını planlıyor. Kuo bunu 2016'da mevcut neslin piyasaya sürülmesinden bu yana MacBook Pro'nun ilk büyük yeniden tasarımı olarak adlandırıyor.

Yeni MacBook Pro'nun iPad Pro ve iPhone 12 gibi köşeleri kare şeklinde olduğu söyleniyor; mevcut dizüstü bilgisayarın zaten keskin kenarları var, ancak üst ve alt paneller de eskisinden daha düz olacak gibi görünüyor. Yeni modelin, her ikisi de Apple tasarımı Arm işlemcilere sahip, Intel seçenekleri bulunmayan 14 inç ve 16 inç boyutlarında geleceği bildiriliyor.

Kuo, dizüstü bilgisayarların mevcut 16 inç MacBook Pro'ya benzer bir ısı borusu sistemi kullanacağını ve daha fazla termal boşluk sağladığını ve daha yüksek performans sağlayacağını söylüyor. Kuo, yeni Pro dizüstü bilgisayarların Apple'ın mevcut nesille yaptığı bazı tartışmalı değişiklikleri geri izleyeceğine inanıyor.

Örneğin OLED Touch Bar'ın tamamen fiziksel işlev tuşlarıyla değiştirildiği söyleniyor. Kuo ayrıca, spesifik olmamakla birlikte, dongle ihtiyacını azaltan daha geniş bir bağlantı noktası yelpazesi olacağını söylüyor. Aktarılanlara göre, MagSafe manyetik şarj konektörü de geri dönecek şekilde ayarlanmış durumda.

Apple'ın M1 işlemcisine sahip yeni bir 13 inç MacBook Pro, Kasım ayında piyasaya sürüldü, ancak bu model, mevcut Intel sürümüyle neredeyse aynı donanıma sahipti. Kuo'ya göre sonraki modeller büyük bir gelişme olabilir.

iPhone SE 3 ve AirPods Pro 2 Geliyor

Geçtiğimiz gün Macotakara'dan gelen yeni bir tedarik zinciri raporu, Apple'ın Nisan 2021'deki bir etkinlik düzenleyeceği ve yeni AirPods Pro ile yeni bir iPhone SE modellerini tanıtacağını söylüyor. Rapor, yeni AirPods Pro'nun yeniden tasarlanmış bir şarj kutusu içereceğini aktarıyor olsa da, iPhone SE'nin ayrıntıları belirsiz.

Macotakara raporu, ikinci nesil AirPods Pro'nun "şarj kutusu için yeni bir tasarıma" sahip olacağını söylüyor. Bildirildiğine göre 21 mm kalınlığında, 46 mm yüksekliğinde ve 54 mm genişliğinde olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse; mevcut AirPods Pro şarj kutusu 45,2 mm yüksekliğinde ve 60,6 mm genişliğinde.