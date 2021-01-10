Apple'dan Yılın İlk Etkinliği: iPhone SE 3 ve AirPods Pro 2 Geliyor

iPhone SE 3 ve AirPods Pro 2 tanıtım tarihi ortaya çıkmış olabilir. Geçtiğimiz gün sızdırılan yeni rapora göre Apple, 2021'in ilk etkinliği için Nisan ayını hedefliyor. İşte Nisan'da tanıtılacak olan yeni Apple ürünleri.

Geçtiğimiz gün Macotakara'dan gelen yeni bir tedarik zinciri raporu, Apple'ın Nisan 2021'deki bir etkinlik için yeni AirPods Pro ve yeni bir iPhone SE'ye sahip olduğunu söylüyor. Rapor, yeni AirPods Pro'nun yeniden tasarlanmış bir şarj kutusu içereceğini aktarıyor olsa da, iPhone SE'nin ayrıntıları belirsiz.

Macotakara raporu, ikinci nesil AirPods Pro'nun "şarj kutusu için yeni bir tasarıma" sahip olacağını söylüyor. Bildirildiğine göre 21 mm kalınlığında, 46 mm yüksekliğinde ve 54 mm genişliğinde olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse; mevcut AirPods Pro şarj kutusu 45,2 mm yüksekliğinde ve 60,6 mm genişliğinde.

Bloomberg daha önce ikinci nesil AirPods Pro'nun daha kompakt bir tasarıma sahip olacağını bildirdi. Rapor, tasarımı Samsung ve Amazon'un sunduğu kulaklıklara benzeterek, "Test aşamasındaki tasarıma göre, kullanıcının kulağını daha fazla dolduran yuvarlak bir şekle sahip olacak" ifadelerini kullanmıştı.

iPhone SE 3 ve AirPods Pro 2 tanıtım tarihi ne zaman?

Macotakara raporu, Apple'ın Nisan ayında üçüncü nesil iPhone SE'yi piyasaya süreceğini söylüyor. Rapor, iPhone SE 3'ten ne bekleneceği konusunda hiçbir ayrıntı sunmuyor, ancak Nisan ayındaki yeni sürüme işaret ediyor. Ayrıca 4,7 inç iPhone SE'nin 2020'de piyasaya sürülmesinden tam olarak bir yıl geçtiğini de hatırlatalım.

Daha önceki söylentiler, Apple'ın iPhone SE'nin büyük olasılıkla 5.5 inç ekrana ve iPhone 8 Plus'a benzer bir tasarımla geleceğini öne sürdü. Macotakara raporunun bahsettiği şeyin bu olup olmadığı Nisan ayında göreceğiz.

Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun 2021'in ikinci yarısında piyasaya sürüleceğini söylediği 5.5 inç veya 6.1 inç ekrana sahip iPhone SE 3, tasarım anlamında büyük yenilikler vadetmiyor. Macotakara'nın yaklaşan modeli "üçüncü nesil" bir iPhone SE olarak nitelendirdiği göz önüne alınırsa, Apple'ın ikinci nesil iPhone SE gibi 4,7 inçlik bir ekrana bağlı kalmayı tercih etmesi de mümkün.

Apple, mevcut AirPods Pro'yu Ekim 2019'un sonunda piyasaya sürerken; ikinci nesil iPhone SE'yi ise Nisan 2020'de satışa çıkarmıştı. Apple'ın 2021 yılı için neler planladığını yakın zamanda göreceğiz.