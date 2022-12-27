2022'nin En Çok İzlenen Yerli Filmleri Belli Oldu: İşte Tam Liste!

2008 yılından beri Türkiye'deki sinemalarda seyirci ve hasılat oranlarını inceleyen Box Office, 2022 yılı için en çok izlenen filmler listesi oluşturdu.

Listede birinci sırada ünlü arabesk sanatçısının acıklı hikayesinin ele alındığı Bergen filmi yer aldı.

2022 Türkiye'de En Çok İzlenen Yerli Filmler

Bergen

Kesişme: İyi Ki Varsın Eren

Aslan Hürkuş Kayıp Elmas

Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey

Çakallarla Dans 6

Dilberay

Bergen

Arabesk sanatçısı Bergen'in hayatının ele alındığı yapım, Marvel filmleri ve Avatar 2 gibi yabancı yapımları geride bırakarak Türkiye'de en çok izlenen film olmayı başardı. 2022 yılında toplamda 5.484.798 kişi tarafından seyredilen film, 160 milyon TL hasılat elde etti.

Kesişme - İyi Ki Varsın Eren

Trabzon'da teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan genç Eren Bülbül'ün acıklı hikayesi, TRT ve Dijital Sanatlar iş birliğiyle 1 Ocak 2022 tarihinde beyaz perdeye aktarıldı. 2.327.920 kişi tarafından izlenen film, 53 milyon TL'lik hasılatla ikinci sırada yer aldı.

Aslan Hürkuş Kayıp Elmas

Aslen 2020 yılında yapılan Aslan Hürkuş Kayıp Elmas, 2022 yılında yeniden gösterime girmesiyle milyonlarca çocuğu sinemalara toplamayı başardı. Uçak mühendisi olma hayali kuran küçük bir çocuk olan Aslan'ın canlanabilen Hürkuş ismindeki uçağıyla yaşadığı maceraları anlatan animasyon filmi, 1.126.933 seyirciye ulaşarak 27 milyon TL hasılat elde etti.

Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey

Aslan Hürkuş hikayesinin devamı olarak 21 Ekim 2022'de sinemalarda yerini alan Aslan Hürkuş, kafadar ikilinin dost canlısı bir helikopter olan Gökbey'i kurtarmak için giriştiği zorlu görevi anlatıyor. Başarılı animasyon filmi, 891.326 izleyiciyle 43 milyon TL hasılat yaptı.

Çakallarla Dans 6

Efsanevi komedi serisi Çakallarla Dans'ın devam filmi Çakallarla Dans 6, 2 Aralık 2022 tarihinde çıkmasına rağmen Türkiye'nin en çok izlenen filmleri arasında yerini aldı. 4 hafta içerisinde 693.322 izleyiciye ulaşmayı başaran Çakallarla Dans 6, ekibin yurt dışı macerlarını ele alıyor. Filmin şimdiye kadar olan toplam geliri ise 40 milyon TL.

2022 Türkiye'de En Çok İzlenen Filmler