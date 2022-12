2022'nin En İyi Yönetilen Şirketleri Belli Oldu: Bakın Zirvede Kim Var?

Her sene yıl sonuna doğru sıralaması yapılan "En İyi Yönetilen 250 Şirket" listesinde teknoloji sektörü, geçen yıla oranla geriledi. Microsoft Corp., üç sene boyunca ABD'deki en iyi yönetilen şirket olma liderliğini bu sene de korudu.

Öte yandan teknoloji şirketleri geçtiğimiz sene sıralamanın ilk beşini oluştururken, bu sene ilk beş arasında dördüncü sırada General Motors Co., beşinci sırada ise Whirlpool Corp. bulunyor.

En İyi Yönetilen Şirketler Arasında Teknoloji Sektörü Geriledi

Apple ve International Business Machines Corp., bu sıralama ile ikinci ve üçüncülüğe yerleşti. 2022 sıralamasının ilk beşinde teknolojinin önemli isimleri yer alıyor ancak başarılı birçok ismi listenin ilk sıralarında görmek pek mümkün olmadı.

Amazon ve Meta gibi büyük ölçekli şirketler, pandemi dolayısıyla iki yıllık bir patlamaya ulaşmıştı ancak hemen sonrasında gelir artışında bir yavaşlama meydana geldi. Her iki şirket de Google'ın ana şirketi Alphabet Inc., Uber Technologies Inc. ve Salesforce Inc., geçen sene yerleştikleri sıralamada gerilediler.

Önemli Şirketler Sıralamada Kaçıncı Oldu?

En iyi yönetilen 250 şirket listesindeki diğer sıralamalar şu şekilde;

Amazon: 8. (Geçen sene sıralamada 2. olan Amazon, bu sene 8. sıraya kadar geriledi.)

Meta: 130. (Geçen sene sıralamada 31. sırada yer alan Meta, bu sene 130. sıraya kadar geriledi.)

Sıralamada gerileyen önemli şirketler arasında Adobe Inc., HP Inc., Cisco Systems Inc. ve Intel Corp. da yer alıyor. Yılın başından beri adından sıkça söz ettiren Twitter da zirveye oynayamadı. Twitter için alınan veriler Elon Musk'ın şirketi aldıktan sonraki sürecini yansıtmıyor.

Araba Şirketlerinde Yükseliş Var

Teknoloji sektörünün öncü isimleri listede gerilerken araba şirketleri büyük kazançları ile birlikte yükselişe geçti. Otomobil üreticilerinin sosyal sorumluluk girişimleri ve elektrikli araçlar yapmalarının sıralamada yükselmelerini sağladığına dikkat çekiliyor.

General Motors geçen sene 16. sırada yer alırken bu sene ilk beşe yerleşti. Tesla ve Ford da yükselişe geçen otomobil şirketleri arasında yerini alıyor. Bu yükselişin temel sebepleri; 900'den fazla müşteri memnuniyeti, çalışan bağlılığı, gelişim, inovasyon, finansal güç ve sosyal sorumluluk olarak sıralanıyor.