Apple, 2023 App Store Ödül Kazananlarını Açıkladı!
Apple, 2023 yılına yönelik App Store ödül kazananlarını açıkladı. İşte yılın en beğenilen ve ödüle layık görülen uygulama ve oyunları!
Apple bugün iPhone, iPad, Mac ve daha fazlası için en iyi uygulama ve oyunların ortaya çıktığı 2023 App Store Ödülü kazananlarını açıkladı.
Apple, küresel App Store editör ekibi tarafından seçilen kazananlarla birlikte toplam 14 uygulama ve oyun ödüle layık görüldü.
Apple'a göre 2023 App Store Ödül Kazananları kullanıcılara "değerli deneyimler" sağladı ve kültürel değişime ilham verdi. Ödüle layık görülenler, kullanıcıların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını, yeni maceralarla dolu bir dünyayı keşfetmelerini ve aile ve arkadaşlarıyla birlikte eğlenmelerini sağladı.
Uygulamalar
- Yılın iPhone Uygulaması: AllTrails, Inc. tarafından geliştirilen AllTrails.
- Yılın iPad Uygulaması: Prêt-à-Template tarafından geliştirilen Prêt-à-Makeup.
- Yılın Mac Uygulaması: UAB Pixelmator Team tarafından geliştirilen Photomator.
- Yılın Apple TV Uygulaması: MUBI, Inc. tarafından geliştirilen MUBI.
- Yılın Apple Watch Uygulaması: Mateus Abras tarafından geliştirilen SmartGym.
Oyunlar
- Yılın iPhone Oyunu: COGNOSPHERE PTE. LTD. tarafından geliştirilen Honkai: Star Rail.
- Yılın iPad Oyunu: Snapbreak Games tarafından geliştirilen Lost in Play.
- Yılın Mac Oyunu: NEOWIZ tarafından geliştirilen Lies of P.
- Yılın Apple Arcade Oyunu: Sunblink tarafından geliştirilen Hello Kitty Island Adventure.
Kültürel Etki Kazananları
Apple, "uygulamalar ve oyunlar aracılığıyla olumlu değişim yaratma becerileriyle tanınan" beş 'Kültürel Etki Kazananı' seçti.
Tüm Yılın Uygulaması ve Yılın Oyunu kazananları, App Store logosundan modellenmiş fiziksel bir App Store ödülü alacaklar.
App Store İndirme Geçmişi Nasıl Görüntülenir?
Uzun zaman önce indirdiğiniz, yanlışlıkla sildiğiniz veya sildikten bir süre sonra tekrar kullanmak istediğinize karar verdiğiniz bir uygulama (ücretli ya da ücretsiz) varsa ve siz bu uygulamanın adını hatırlayamıyorsanız bunların kayıtlı olduğu bir App Store geçmişinin varlığıyla içinizi rahatlatabilirsiniz.
Peki siz ödüle layık görülen uygulama ve oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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