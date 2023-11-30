Apple, 2023 App Store Ödül Kazananlarını Açıkladı!

Apple bugün iPhone, iPad, Mac ve daha fazlası için en iyi uygulama ve oyunların ortaya çıktığı 2023 App Store Ödülü kazananlarını açıkladı.

Apple, küresel App Store editör ekibi tarafından seçilen kazananlarla birlikte toplam 14 uygulama ve oyun ödüle layık görüldü.

Apple'a göre 2023 App Store Ödül Kazananları kullanıcılara "değerli deneyimler" sağladı ve kültürel değişime ilham verdi. Ödüle layık görülenler, kullanıcıların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını, yeni maceralarla dolu bir dünyayı keşfetmelerini ve aile ve arkadaşlarıyla birlikte eğlenmelerini sağladı.

Uygulamalar

Yılın iPhone Uygulaması : AllTrails, Inc. tarafından geliştirilen AllTrails .

: AllTrails, Inc. tarafından geliştirilen . Yılın iPad Uygulaması : Prêt-à-Template tarafından geliştirilen Prêt-à-Makeup .

: Prêt-à-Template tarafından geliştirilen . Yılın Mac Uygulaması : UAB Pixelmator Team tarafından geliştirilen Photomator .

: UAB Pixelmator Team tarafından geliştirilen . Yılın Apple TV Uygulaması : MUBI, Inc. tarafından geliştirilen MUBI .

: MUBI, Inc. tarafından geliştirilen . Yılın Apple Watch Uygulaması: Mateus Abras tarafından geliştirilen SmartGym.

Oyunlar

Kültürel Etki Kazananları

Apple, "uygulamalar ve oyunlar aracılığıyla olumlu değişim yaratma becerileriyle tanınan" beş 'Kültürel Etki Kazananı' seçti.

Tüm Yılın Uygulaması ve Yılın Oyunu kazananları, App Store logosundan modellenmiş fiziksel bir App Store ödülü alacaklar.

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