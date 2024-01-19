2023’ün Son Çeyreğinde Türkiye’nin En Hızlı İnternet Sağlayıcıları Açıklandı!

Speedtest'in 2023'ün dördüncü çeyreği itibariyle Türkiye'deki en hızlı sabit ve mobil internet sağlayıcılarına dair açıkladığı verilere göre, Türkiye'de internet hizmeti kullanıcıların sıkça şikayet ettiği bir konu haline gelmiştir.

Çoğu kullanıcı, yeterli hızda internet kullanamadığından şikayetçidir, ancak internet şirketleri sürekli altyapıya yatırım yaptıklarını belirtmektedir. İşte 2023'ün sonu itibariyle en hızlı interneti sunan sağlayıcılarla ilgili veriler:

Sabit İnternet:

Sıra Sağlayıcı İndirme Hızı (Ortalama) 1 TurkNet 66.57 Mbps 2 Turkcell 47.77 Mbps 3 Turksat 47.51 Mbps 4 Türk Telekom 32.01 Mbps 5 Vodafone 30.42 Mbps

Türkiye genelinde sabit internet için ortalama indirme hızı 39.78 Mbps, yükleme hızı ise 11.83 Mbps olarak ölçüldü. Gecikme süresi ise 8 milisaniye oldu ve hız açısından dünya sıralamasında 109. sıraya düşüldü.

En hızlı sabit interneti sunan sağlayıcı, ortalama 66.57 Mbps ile TurkNet oldu. Onu sırasıyla 47.77 Mbps ile Turkcell ve 47.51 Mbps ile Turksat takip etti. Türk Telekom 32.01 Mbps ile dördüncü sırada yer alırken, Vodafone 30.42 Mbps ile beşinci sırada yer aldı.

Mobil İnternet:

Sıra Sağlayıcı İndirme Hızı (Ortalama) 1 Turkcell 56.73 Mbps 2 Türk Telekom 30.78 Mbps 3 Vodafone 20.36 Mbps

Mobil internet için ortalama indirme ve yükleme hızı sırasıyla 36.16 Mbps ve 13.60 Mbps olarak ölçüldü. Gecikme süresi 23 milisaniye olarak kaydedilirken, dünya sıralamasında 69. sıraya çıkıldı.

En hızlı mobil internet sağlayıcısı Turkcell oldu ve şirket ortalama olarak 56.73 Mbps hız sundu. İkinci sırada 30.78 Mbps ile Türk Telekom, üçüncü sırada ise 20.36 Mbps ile Vodafone yer aldı.

Sonuç olarak, Speedtest verilerine göre Türkiye'de internet hızı, özellikle sabit internet alanında, kullanıcıların beklentilerini karşılamakta zorlanıyor. Ancak, sağlayıcılar arasında belirgin hız farklılıkları göze çarpıyor ve TurkNet ve Turkcell, en yüksek hızları sunan sağlayıcılar olarak öne çıkıyor.