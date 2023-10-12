2023'ün İkinci Çeyreğinde Dünyanın En Çok Satan Telefonları Belli Oldu!

Bildiğiniz üzere her sene teknoloji dünyasını yakından takip etmemizi sağlayan araştırmalar yapılıyor. Özellikle akıllı telefon pazarının gidişatını görmemiz için birtakım raporlar hazırlanıyor.

İşte o araştırmalardan bir tanesinin daha sonuçları açıklandı. Küresel teknoloji pazarı araştırma firması olan Counterpoint, 2023 yılının ikinci çeyreğinde dünyanın en çok satan telefonlarını listeledi. İşte haberimizin devamı...

İlk 10'da Yine Apple ve Samsung Yarışıyor!

2023 yılının ikinci çeyreğinde dünyanın en çok satan telefonları listesinde ilk 10'a baktığımızda Apple'ı savaşın kazananı olarak nitelendirebiliriz. Çünkü dünyanın en çok satan 10 akıllı telefon listesinde ilk dörtte iPhone cihazlarını görüyoruz.

Listenin bir numarasında karşımıza yılın ilk çeyreğinden de aşina olduğumuz iPhone 14 çıkıyor. İkinci sırada iPhone 14 Pro Max, üçüncü sırada iPhone 14 Pro ve dördüncü sırada iPhone 13'ü görüyoruz.

Apple listenin ilk dördünü doldurdu ancak Samsung listenin geri kalanı için sayıca daha fazla. Öyle ki listenin ilk 10'unda 6 farklı Samsung cihazı yer alıyor. Bu durumda sonuçlarda Apple kalitesini konuştururken, Samsung'un tercih edilebilirliği de gözler önünde.

Yani anlayacağınız dünyanın en çok satan 10 akıllı telefon listesinde toplamda dört iPhone ve altı Samsung cihazı yer aldı. İşte 2023'ün ikinci çeyreğinde dünyanın en çok satan ilk 10 telefonu:

Apple iPhone 14 Apple iPhone 14 Pro Max Apple iPhone 14 Pro Apple iPhone 13 Samsung Galaxy A14 Samsung Galaxy A54 Samsung Galaxy A14 5G Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy A04e Samsung Galaxy A34

Peki siz 2023'ün ikinci çeyreğinde dünyanın en çok satan telefonları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.