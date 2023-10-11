Dünyanın En İyi İşverenleri Listesi Açıklandı: Türkiye'den Kimler Var?

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, 2023 yılı için "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesini açıkladı. 700 maddelik listede özellikle teknoloji dünyasından önemli şirketler yer aldı. Peki listede Türkiye'den kimler var?

Geçen sene hazırlanan listeye göre bu sene Türk firmalarında bir eksilme görüldü. Peki onlar hangileri? İşte haberimizin devamı...

Türkiye'den 1 İsim Var!

Araştırma firması Statista ile iş birliği yapan Forbes, Dünyanın En İyi İşverenleri listesi için 50'den fazla ülkede 170 binden fazla çalışan ile anket yaptı. Anketin hazırlanma sürecinde bir çalışanın işverenini ne kadar tavsiye ettiği, uzaktan çalışmaya ve yeniliklere nasıl baktığıyla ilgili önemli konular ele alındı.

Anket sonuçlarındaki puanlamalara göre listenin birinci sırasında yer alan isim Güney Kore şirketi Samsung Electronics oldu. İkinci sırada teknoloji devi Micrososft, üçüncü sırada ise Alphabet yer aldı.

Gelelim listedeki Türk şirketlere... Geçtiğimiz sene aynı listede 161. sırada bulunan Koç Holding, 574. sırada ise Sabancı Holding vardı. 2023 yılındaki listeye baktığımızda Sabancı Holding'in listeden çıktığını ve Koç Holding'in 434'üncü sıraya gerilediğini görüyoruz.

İşte dünyanın en iyi işverenleri listesinde yer alan ilk 10 şirket ve çalışan sayıları:

Samsung Electronics: 270.372 Microsof: 221.000 Alphabet: 190.234 Apple: 164.000 Ferrari: 4.919 IBM: 288.300 Adobe: 29.000 Costco Wholesale: 314.000 BMW Group: 149.475 Cisco Systems: 83.300

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