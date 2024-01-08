2023’te Kredi Kartı Borçlarında Rekor: 2,5 Kat Artış!

Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri, Türkiye'de kredi kartı kullanımını artırarak 2023 yılında toplam kredi kartı borcunu 2,5 katına çıkardı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2022'de 446 milyar lira olan kredi kartı borcu, 2023 sonunda 1,1 trilyon lirayı geçerek rekor bir seviyeye ulaştı.

Yeni ekonomi yönetiminin para politikasını sıkılaştırması ve yüksek faiz politikaları, kredi kullanımını azalttı. Ancak bu dönemde kredi kartlarındaki artış dikkat çekti. Tüketici kredilerinde yüzde 12'lik bir daralma yaşanırken, kredi kartı borçları önemli ölçüde arttı.

BDDK'nın 2023 verilerine göre, taşıt kredilerinde büyük bir genişleme yaşandı ve bu krediler yüzde 93 arttı. Ancak aynı dönemde konut kredileri yalnızca yüzde 22 oranında büyüdü. Enflasyondan arındırıldığında ise konut kredilerinde yüzde 26'lık bir daralma görüldü.

Bireysel krediler ve kart borçları toplamı 2023'te 2,7 trilyon liraya ulaştı. Türkiye'deki ekonomik dengelerde yaşanan bu değişiklikler, finansal alanda önemli gelişmeleri beraberinde getirdi.