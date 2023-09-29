2023 PUBG Mobile Dünya Şampiyonası, İlk Kez İstanbul'da Düzenlenecek!

2023 PUBG Mobile Dünya Şampiyonası (PMGC), bu yıl ilk kez İstanbul'da gerçekleştirilecek. Birbirinden dişli rakiplerin yarışacağı turnavada “PUBG Mobile Dünya Şampiyonu” seçilecek.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen 2023 PUBG Mobile Dünya Şampiyonası, dünyanın en büyük e-spor turnuvalarından bir tanesi. Bu yılki etkinlikte toplam 50 takımın rekabet edeceği biliniyor.

3 Milyon Dolarlık Ödül!

Geri sayımı başlayan turnuva, iki bölümden oluşacak. 2-26 Kasım tarihleri arasında PMGC Lig Aşaması, 8-10 Aralık tarihleri arasında ise Büyük Finaller olacak. Toplam 50 takımın yarışacağı turnuvada başarılı olan takım, 3 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak.

50 farklı takım, PMGC Lig Aşaması’nda her gün 6 maç gerçekleştirecek. 2 adet davetli ve diğer başarılı takımlardan oluşan bu turnuvada 2023 yılının birincisi seçilecek.

PUBG Mobile Global Esports Direktörü James Yang, heyecanla beklenen etkinlik için şunları söyledi:

”Dünya Şampiyonası; en iyilerin de iyilerinin, en görkemli arenada hak ettikleri takdiri kazanmaları için büyük bir fırsat. Takımların 2023’ün son büyük turnuvası için ellerinden geleni yapacaklarına şüphem yok.”

Geçtiğimiz yıl düzenlenen PMGC 2022 turnuvasında ilk kez bir Türk takımı şampiyon olmuştu. S2G Esports adındaki takım, 10 milyon TL kazanarak Türkiye'yi büyük bir gururla temsil etmişti.

Peki siz bu seneki yarışmayı takip edecek misiniz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki bölümden paylaşmayı unutmayın.