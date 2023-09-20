Türk Oyun Sektörü 1,4 Milyar Dolara Ulaştı!

Bu yıl yedincisi düzenlenecek Gaming İstanbul'un vesilesiyle Gaming İstanbul Kurucu Ortağı Meriç Eryürek açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin oyun sektöründeki pazar büyüklüğüne dikkat çekmek isteyen Eryürek, önemli veriler sundu.

Türk oyun sektörü; oyun geliştiriciler, yatırımcılar ve oyunseverlerin katılımları sayesinde 1,4 milyar dolara kadar ulaştı.

Türkiye Avrupa'da İkinci Oldu!

Türkiye’nin en büyük dünyanın ise en büyük sekiz oyun etkinliğinden birisi olan Gaming İstanbul, bu yıl yedinci kez düzenlenecek. Oyunseverleri ve geliştiricileri buluşturacak olan etkinlik Yenikapı’daki Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

Etkinlik öncesinde açıklama yapan Eryürek, Türkiye'nin oyun sektöründe Avrupa'da en fazla anlaşmanın gerçekleştirildiği ikinci kent olduğunu söyledi. İşte Gaming İstanbul Kurucu Ortağı Meriç Eryürek'in konu hakkındaki açıklaması:

“Global pazar büyüklüğü yaklaşık 180 milyar dolara ulaştı. Türk oyun pazarının büyüklüğü ise tahmini 1,4 milyar doları aştı. Yatırımlar tarafında sektörü ele alacak olursak 2022'de 424,7 milyon dolar yatırım aldık. İstanbul, geçen yıl Londra'nın ardından Avrupa'da oyun sektöründe en fazla anlaşmanın gerçekleştirildiği ikinci kent oldu. İstanbul, dünya genelindeki değerlendirmede ise beşinci sırada. Yukarı yönlü büyüme trendinin devam edeceğini düşünüyoruz. 36 milyon aktif oyuncuya sahip olduğumuzu söylüyoruz. Bu sayının içinde geçmişte cep telefonu, tablet veya bilgisayarına bir oyun indirmiş herkes var. Aktif, oyunlara veya oyun içi mağazalara para harcayan oyuncu sayımız yaklaşık 12 milyon oyuncu civarında. Profesyonel e-spor oyuncu sayısımız ise 600’e ulaştı.”

Peki siz Türkiye'nin oyun sektöründeki bu gelişimini nasıl buluyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.